 Bulgaristan TürkAkım′a hazır | AVRUPA | DW | 31.12.2019

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AVRUPA

Bulgaristan TürkAkım'a hazır

Bulgaristan, Rusya'dan aldığı doğal gazı TürkAkım boru hattı üzerinden tedarik edecek. Sofya böylelikle TürkAkım boru hattı ile doğal gaz transit geçiş ücretinde yılda 35 milyon euro tasarruf hedefliyor.

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Bulgaristan, Ocak ayından itibaren Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyan TürkAkım boru hattı üzerinden tedarik edecek. Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom ile konuyla ilgili anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Anlaşma uyarınca Rus doğalgazının Bulgaristan'a giriş noktası Türkiye sınırındaki Stranca 2 kompresör istasyonu olacak.

Bakan Petkova, bu anlaşma ile Bulgaristan'ın her yıl Romanya'ya ödediği transit geçiş ücretlerinden 35 milyon euro tasarruf sağlayacağını ve ülkede doğal gaz fiyatlarının yüzde 5 oranında düşebileceğini belirtti.

Rus doğal gazının Karadeniz'in altına döşenen boru hattı ile Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın Ocak ayında faaliyete geçmesi bekleniyor. Boru hattı ile yılda 2 milyar 900 milyon metreküp gazın Bulgaristan'a sevkedilmesi planlanıyor. 

Bulgaristan, şimdiye kadar Rus doğal gazını Ukrayna ve Romanya'ndan geçen boru hattı üzerinden tedarik ediyordu. 2009 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya giden boru hatlarının vanalarını kapatması üzerine Bulgaristan'da enerji krizi yaşanmış, bunun üzerine Sofya yeni enerji kaynakları arayışına girmişti. Bulgaristan geçen ilkbaharda, Hazar Denizi doğal gazının Yunanistan üzerinden ülkeye sevkiyatını öngören bir boru hattı projesine imza atmıştı.

Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 gibi Ukrayna'yı devre dışı bırakan TürkAkım boru hattı projesi uluslararası toplumun eleştirilerine yol açıyor. ABD, Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerinde yer alan firmalara yaptırım uygulanması kararı aldı. ABD'nin bu kararı almasına gerekçeleri arasında, doğal gaz sevkiyatında transit ülke konumundaki Ukrayna'nın korunması da bulunuyor.

TürkAkım boru hattının açılışının 8 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek törenle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılması planlanıyor.

AFP/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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