Bulgaristan TürkAkım'a hazır

Bulgaristan'da parlamento Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım boru hattı projesinin ülke sınırlarından geçmesine onay verdi.

Milletvekillerinin desteğini alan yeni ulusal enerji stratejisi kapsamında Bulgaristan, Rus şirketi Gazprom'un TürkAkım projesine entegre edilmek üzere 2020 yılına kadar 1,4 milyar euro maliyetle 484 kilometre uzunluğunda boru hattı inşa edecek.

Bulgaristan'ın boru hattı Karadeniz üzerinden Türkiye'ye gelen, oradan da kendi sınırlarına ulaşan doğalgazı yılda 15,7 milyar metreküp kapasiteyle Sırbıstan'a taşıyacak.

Parlamento'da konuşan Bulgaristan Enerji Bakanı Temenuzha Petkova, boru hattının inşasını devlet kurumu olan Bulgartransgaz'ın üstleneceğini açıkladı.

Paralel iki hat şeklinde olan proje kapsamında Gazprom, Türkiye'ye gaz sağlayacak olan ilk hattın denizden geçen 930 kilometrelik kısmını tamamlamıştı. Hattın Avrupa'ya uzanacak olan kısmının Bulgaristan'dan mı yoksa Yunanistan'dan mı geçeceği konusunda görüşmeler devam ediyordu.

Gazprom'dan Cuma günü yapılan açıklamada, şirketin Bulgaristan'ın inşa edeceği boru hattında kapasite kiralamayı planladığı ancak nihai kararın yapılacak olan değerlendirmelerden sonra verileceği bildirildi.

Halihazırda doğalgazını Avrupa topraklarına Ukrayna üzerinden taşıyan Rusya, TürkAkım ile enerji nakliyatında bu ülkeyi devre dışı bırakmak istiyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki transit anlaşmasının süresi 2019 sonunda doluyor.

Bulgaristan parlamentosunun bu kararı, Rusya'nın Ukrayna ile Karadeniz'i Azak Denizi'ne bağlayan Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim devam ederken geldi. Rusya, Kerç Boğazı civarında seyreden Ukrayna donanmasına ait üç gemiyi "karasularını ihlal ettiği" gerekçesiyle ateş açarak durduran ve üç gemiyi içindeki mürettebat ile alıkoymuştu. Moskova, Batılı ülkelerden gelen Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması çağrılarına olumlu yanıt vermiyor.

Rus gazına aşırı oranda bağımlı olan Bulgaristan, üyesi olduğu Avrupa Birliği tarafından enerji tedariğini çeşitlendirmesi konusunda uyarılıyordu.

AP,rtr/GY,DÇÜ

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