 Bulgaristan′ın nüfusu yüzde 11,5 azaldı | Avrupa | DW | 07.01.2022

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Avrupa

Bulgaristan'ın nüfusu yüzde 11,5 azaldı

Bulgaristan'ın nüfusunun 10 yılda 7,3 milyondan 6,5 milyona indiği tespit edildi. 1990'ların başında 9 milyon kişinin yaşadığı ülkenin nüfusunun 2050'de 5,4 milyon olacağı tahmin ediliyor.

Ülkedeki genç nüfus çalışma ve eğitim olanakları için gelişmiş Avrupa ülkelerine göç etmeyi tercih ediyor.

Ülkedeki genç nüfus çalışma ve eğitim olanakları için gelişmiş Avrupa ülkelerine göç etmeyi tercih ediyor.

Bulgaristan'ın nüfusu son 10 yılda yüzde 11,5 oranında azaldı. 2021 nüfus sayımı verilerini paylaşan Ulusal İstatistik Dairesi, ülkenin nüfusunun 844 bin kişi civarında azalarak 7,3 milyondan 6,5 milyona düştüğünü bildirdi.

Uzmanlar nüfustaki azalmayı, düşük doğum oranıyla yüksek ölüm oranına bağlıyor. Ayrıca çalışma çağındaki Bulgarların daha iyi iş veya eğitim arayışıyla batı Avrupa'ya yönelik göçü de nüfustaki azalmanın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Ulusal İstatistik Dairesi yetkililerinden Magdalena Kostova gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu bugüne kadar kaydedilen en keskin düşüş" dedi. Kostova, nüfusun yaşlanmasının da kalıcı bir durum haline geldiğini vurguladı.

Nüfus 30 yılda yüzde 25 azaldı

Bulgaristan, dünyada nüfusu en hızlı azalan ülkeler arasında olması nedeniyle uzun süredir Birleşmiş Milletler'in (BM) dikkatindeydi. Doğu Bloku'nun yıkılmasının ardından 1990'da sosyalist rejimi terk ederek serbest piyasa ekonomisine geçen ülkenin nüfusu o zaman 9 milyona yakındı. Bügunkü nüfusuyla karşılaştırıldığında neredeyse yüzde 25 oranında bir azalma söz konusu. BM'nin tahminlerine göre bu azalma eğilimi devam ettiği takdirde Bulgaristan'ın nüfusunun 2050 yılında 5,4 milyon civarında olması bekleniyor.

AP/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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