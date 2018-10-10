Bulgar yargısı Türkiye’nin iade talebini reddetti

Türkiye'nin talebiyle 2 Eylül tarihinde Bulgaristan'da gözaltına alınan Mehmet Y. adlı Kürt kökenli Alman vatandaşının Türkiye'ye iade edilmesi talebi reddedildi. Varna Bölge Mahkemesi, PKK ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle gıyabında yargılanıp hüküm giyen Alman vatandaşının Türkiye'ye iade edilmemesine hükmetti. 44 yaşındaki Mehmet Y. 7 günlük temyiz başvurusu süresi dolana dek Bulgaristan’ı terk edemeyecek.

2 Eylül tarihinde Almanya’nın Düsseldorf kentinden tatil yapmak için havayoluyla Bulgaristan’ın Varna kentine giden Mehmet Y., havalimanına indikten sonra gözaltına alınmıştı. Mehmet Y., hakkında bir karar verilene kadar Varna'da bir otelde tutuluyordu.

2005 yılında Adana'daki bir mahkeme Mehmet Y.’yi PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırmıştı. Mehmet Y. hakkında 3 yıl 7 ay hapis cezası bulunuyor.

Mehmet Y. 2001 yılından bu yana Almanya'da yaşıyor. Aralık 2001'de Almanya'ya gelerek siyasi iltica talebinde bulunan Mehmet Y.'nin talebi 2002'de kabul edildi. 2009 yılında Alman vatandaşlığına geçen Mehmet Y.'nin Türk vatandaşlığından çıkartılmadığı ve çifte vatandaş olduğu kaydediliyor. Almanya’nın Bonn kentinde yaşayan Mehmet Y. pedagog olarak görev yapıyordu.

Mehmet Y. Bulgaristan’da tutulduğu otelde Deutsche Welle’ye verdiği röportajda PKK ile bir ilişkisi olmadığını belirterek, "Kürt kökenli olduğum için beni PKK propagandası yapmakla suçluyorlardı. Halbuki ben 1995 yılında sadece anadilimin yani Kürtçe'nin üzerindeki yasakların kalkması ve etnik kökenimin yani Kürtlerin varlığının kabulünü istiyordum" demişti.

dpa/EC,DÇÜ

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