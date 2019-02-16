Bruno Ganz yaşamını yitirdi

İsviçreli tiyatro ve sinema sanatçısı Bruno Ganz Zürih kentinde 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının menajerliğini yapan firmadan yapılan açıklamaya göre Ganz bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Bruno Ganz kariyeri boyunca yaklaşık 100 sinema filmi ve sayısız tiyatro oyununda yer aldı. Nazi Almanyasında Adolf Hitler'in son 12 günü anlatan "Untergang" (Çöküş) filminde, Hitler'i canlandıran aktör, gösterdiği performansla büyük başarı ve takdir kazanmıştı.

Almanca tiyatronun "en önemli oyuncu"suna verilen ve aktörden aktöre geçen Iffland Yüzüğü (Iffland-Ring) 1996'da Ganz'a geçmişti.

İsviçreli aktör 1962 yılında sahnedeki ilk rolü için Almanya'nın Göttingen kentine gelmişti. 1970'li yılların başında ise Almanya'nın ünlü tiyatrolarından Berlin'deki Schaubühne'nin kuruluşunda rol oynadı.

Bruno Ganz; Ford Coppola, Werner Herzog, Volker Schlöndorff ve Hans W. Geißendörfer gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı. Yönetmenlik ve sesli kitap seslendirmesi yaptı.

Bruno Ganz Hitler'in son 12 günü anlatan "Untergang" (Çöküş) filmindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı

Ganz, birçok uluslararası yapımda da yer aldı. Aralarında Avrupa Film Ödülleri, Federal liyakat nişanı ve Altın Kamera ödülünün de bulunduğu birçok ödülle layık görüldü. Başrolünü oynadığı Yunanistan yapımı Theo Angelopoulos filmi "Sonsuzluk ve Bir Gün" 1998'de Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandı. Başrolünü oynadığı "Ekmek ve Laleler" filmi ile 2001'de İsviçre Film Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kanser teşhisi konan aktör 2018 yazında Salzburg'daki festival programını sağlık gerekçesiyle iptal etmişti. Kariyeri boyunca birçok kez ölüm döşeğindeki hasta rollerini canlandıran aktör, Alman Die Zeit gazetesine daha önce verdiği bir mülakatta "Ölüm döşeğindeki birini canlandırırken, bunun insanı kendi ölümüne hazırlayamayacağını fark ediyorsunuz" demişti.

dpa,AFP/BW,ÖA

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