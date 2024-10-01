Brooklyn Belediye Başkanından Türkiye’ye rüşvet suçlaması

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Türkiye'den rüşvet aldığı iddia edilirken Brooklyn Belediye Başkanı Antonio Reynoso da Türk yetkililerin kendisini pahalı hediyelerle etkilemek istediğini öne sürdü.

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında Türkiye'den yasa dışı bağış ve çeşitli hediyeler aldığı suçlamasıyla iddianame hazırlanmasından günler sonra bu kez Brooklyn Belediye Başkanı Antonio Reynoso bazı Türk yetkililerin kendisine pahalı hediyeler vermek istediğini öne sürdü.

Brooklyn New York'un bir ilçesi. Adams da New York Belediye Başkanlığından önce Brooklyn'de başkandı.

Reynoso Türk yetkililerin kendisine Türkiye'de ücretsiz seyahatler önerdiğini, Türk konsolosluğunun altın kaplama çay seti hediye ettiğini anlattı, bunların hiçbirini kabul etmediğini ekledi.

Reynoso Mart 2022'de Türkiye'nin eski New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e gönderdiği mektupta, "Bu hediyeler için ne kadar minnettar olsak da, danışmanım tarafından size iade etmem gerektiği konusunda bilgilendirildim" diye yazdı.

Bu olaydan kısa süre sonra belediyenin uluslararası ilişkiler biriminin tavsiyesi ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri ile görüşen Reynoso, "Türkiye dahil yabancı ülke temsilcileri karşısında dikkatli olması" yönünde uyarıldı.

Eric Adams hakkındaki rüşvet suçlamasına avukatları aracılığıyla itiraz etti. Fotoğraf: Brendan McDermid/REUTERS

Reynoso selefi Adams'ı suçladı

Amerikan New York Times gazetesi, hediye olarak önerilen Türkiye tatilinin New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki 57 sayfalık iddianamede yer alan usulsüzlüklerle benzerlik gösterdiğine dikkat çekti. Adams lüks tatil tekliflerini kabul ederek 100 bin dolardan fazla imtiyaz elde etmekle suçlanıyor. İddianamede, Türkiye'nin hediyeler ve kampanya bağışları karşılığında Türk Konsolosluğunun da bulunduğu Türkevi'nin inşaatıyla ilgili Adams'dan yardım istediği belirtiliyor.

Reynoso'ya hediyeler gönderen Reyhan Özgür'ün ismi Adams hakkındaki iddianamede de geçiyor.

Brooklyn Belediye Başkanı Antonio Reynoso "Görünüşe göre geçmişte belediye başkanı onlara (Türk yetkililere) bu fırsatı sunduğu için beni de etkilemeyi denediler. Ancak biz buna düşmedik" diyerek kendinden önce bu görevde bulunan Adams'ı suçladı.

Reynoso Adams'ın istifasını isteyen isimler arasında yer alıyor.

New York'tan Türkiye'ye uzanan rüşvet çarkı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW / MUK,BK

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