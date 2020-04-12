16.45 Britanya'da ölü sayısı 10 bini geçti

Koronavirüs salgınında Britanya'da ölü sayısı 10 bini geçti. İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler hükümetlerinden alınan sayılar bu sonucu ortaya koydu. Buna göre İngiltere'deki hastanelerde ölü sayısı 657 kişi daha artarak 9 bin 594'e, Galler'de ölü sayısı 18 kişi daha artarak 369'a yükseldi. İskoçya'da koronavirüs şimdiye kadar 566 can alırken Kuzey İrlanda'da bu sayı 118 olarak kayıtlara geçti. Böylece Brintanya'da koronavirüs salgınında toplam ölü sayısı 10 bin 647 oldu.

15.30 İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu oldu

COVID-19 hastalığı nedeniyle tedavi altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneden taburcu edildi. Johnson'un doktorların tavsiye etmemesi nedeniyle başbakanlık görevine hemen başlamayacağı açıklandı.

15.10 Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılanlara üç aylık maaş desteği sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak" dedi. "Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı" diyen Albayrak "Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar lira tahsis gerçekleşti" diye konuştu.

Albayrak'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

14:05 Avrupa’da ölenlerin sayısı 75 bin

Avrupa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 75 bine yükseldi. Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) haberine göre Avrupa’da koronavirüsten ölümlerin yüzde 80’i İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere’de gerçekleşti. En fazla ölüm 19 bin 468 ile İtalya’da. İtalya’yı 16 bin 972 ölümle İspanya takip ediyor. Fransa’da 13 bin 832, İngiltere’de ise 9 bin 875 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Avrupa’daki vaka sayısı ise 909 bin 673.

14.00 Türkiye İngiltere'ye sağlık malzemesi gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı COVID-19 ile mücadelede kullanılmak üzere ikinci grup sağlık malzemelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İngiltere'ye gönderildiğini açıkladı.

13:15 İran’da 24 saat içinde 117 kişi öldü

İran’da 24 saat içinde 117 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü böylece ülkede ölenlerin sayısının 4 bin 474’e yükseldiğini açıkladı. Ülkedeki vaka sayısı ise 71 bin 686. İran koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasında.

12.44 İspanya'da ölü sayısı 16 bin 972'ye yükseldi

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 972 bine yükseldi. Son 24 saat içinde 619 kişinin hayatını kaybettiği ülkede tüm vaka sayısı da 166 bin 19 olarak kaydedildi.

12.00 Sokağa çıkma yasağına uymayan 18 bin 770 kişiye işlem yapıldı

Türkiye'de sokağa çıkma yasağına uymayan 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 31 ilde başlatılan iki günlük sokağa çıkma yasağının bu gece saat 24.00'te sona ereceği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz."

11.50 İsrail'de maske takma zorunluluğu

İsrail'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara kamusal alanda maske takma zorunluluğu getirildi. 6 yaşından küçük çocuklar ve maske takması mümkün olmayan engelliler yasaktan muaf tutuldu. İsrail'de insanların ikametgahlarından 100 metreden fazla uzaklaşmalarına izin verilmiyor. Ancak faaliyeti yaşamsal öneme sahip işkollarında çalışanlar bu yasağın dışında tutuluyor. Marketler ve eczaneler açık. Yaklaşık 10 bin vakanın bulunduğu İsrail'de koronavirüs 100'den fazla can aldı.

10.45 Türkiye Çin'den Ağrı Dağı ifadesi için izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Aksoy 11 Nisan günü Ankara'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Pekin'de Dışileri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini söyledi.

Aksoy soru üzerine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ÇHC Büyükelçisi Ermenistan’a gönderdikleri yardımların bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan’a ulaştırıldığını, sözkonusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı’ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı’na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir. ÇHC Büyükelçisi halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonucundan tarafımıza bilgi verileceğini söylemiş ve bu vesileyle ÇHC’nin Türkiye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir."

Çin'in Ermenistan'a gönderdiği tıbbi yardım malzemesi paketlerinin üzerinde yer alan mesaj sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Paketlerin üzerindeki yazıda "Dostluğumuz Ağrı Dağı'ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun" ifadeleri yer almıştı.

10.35 Rusya'da bir gün içinde en büyük artış

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saat içinde 2 bin 186 arttı. Böylece ülkedeki koronavirüs vaka sayısı 15 bin 770'e yükseldi. Koronavirüsten ölenlerin sayısı da 24 artarak 130 oldu. Rusya'da bir gün önce vaka sayısındaki artış 1667 olarak açıklanmıştı.



09.45 Endonezya Ramazan Bayramı'nda ulaşıma kısıtlamalar getirdi

Endonezya Ramazan ayının sonunda seyahatlerin artacağı endişesiyle ulaşımda kısıtlamalar getirme kararı aldı. 75 milyon nüfuslu ülkede her yıl vatandaşların çoğu Ramazan Bayramı vesilesiyle büyük kentlerden ailelerinin yaşadığı kentlere gidiyor. Sağlık uzmanları bu sırada koronavirüsün daha da yayılacağı endişesini taşıyor. Hükümet bu nedenle otobüs, tren, uçak ve gemilerde koltukların yarısının boş kalmak zorunda olduğunu açıkladı. Söz konusu uygulama özel otomobiller için de geçerli olacak. Endonezya'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 800, ölü sayısı 327.

09.05 ABD'de ölü sayısı arttı

ABD'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bin 500'e yükseldi. Johns Hopkings Üniversitesi'nin verilerine göre 24 saat içinde bin 920 kişi yaşamını yitirdi. ABD'de virüse yakalananların sayısı ise 527 bin. ABD koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ülke. İkinci sırada ise 19 bin can kaybı ile İtalya geliyor.

07.05 Almanya'da vaka sayısı arttı

Robert Koch Enstitüsü'ne göre Almanya'da koronavirüs vakası 2 bin 821 artarak 120 bin 479'a yükseldi. 24 saat içinde 129 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece bugüne dek ölenlerin sayısı 2 bin 673'e çıktı. İyileşen hastaların toplam sayısı ise 60 bin 200.

05.20 Çin'de 99 yeni koronavirüs vakası

Çin'de 99 kişiye koronavirüs bulaştığı açıklandı. Söz konusu kişilerden 97'sinin seyahat edenler olduğu belirtildi.

rtr, AFP , HT,EC

©Deutsche Welle Türkçe