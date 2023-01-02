Brezilya'da yeni dönem: Lula göreve başladı

Brezilya'da Ekim ayında yapılan seçimlerde devlet başkanlığına seçilen Lula, yemin ederek göreve başladı. Lula devlet başkanı olarak yaptığı ilk konuşmada ülkedeki kutuplaşmayı giderme sözü verdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula de Silva yemin ederek Pazar günü görevine başladı.

77 yaşındaki solcu Devlet Başkanı Lula, görevi sağ popülist Jair Bolsonaro'dan devraldı. Ülkede geçen yıl Ekim'de yapılan seçimler sonrasında Lula'nın zaferini tanımayan Bolsonaro, yeni devlet başkanı resmen göreve başlamadan birkaç gün önce ülkeden ayrılarak ABD'ye gittiği için yemin töreninde yer almadı.

Lula'nın yemin törenine aralarında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Lula törende yaptığı konuşmada, ülkedeki kutuplaşmayı aşma ve yeniden uzlaşma sağlama sözü verdi. Konuşmasında selefi Bolsonaro'yu eleştiren Lula, açlığın geri döndüğü, enkaz halinde bir ülkenin yönetimini devraldığını söyledi.

Lula'nın devlet başkanlığında üçüncü dönemi olacak Fotoğraf: Ueslei Marcelino/REUTERS

Lula, Bolsonaro hükümetinin eğitim ve sağlık sisteminin yanı sıra bilim ve kültürü de zayıflattığını, ormanların korunması için gereken kaynakları tükettiğini dile getirdi. Bolsonaro döneminde Amazon ormanlarında ağaç kesiminin arttığına işaret eden Lula, bölgede ağaç kesimine izin verilmeyeceğini ve sera gazı emisyonlarının sıfır düzeyine indirilmesi için mücadele edileceğini ifade etti.

Açlıkla mücadele sözü verdi

Sadece kendisini seçenlerin değil, 215 milyon Brezilyalı'nın devlet başkanı olacağını belirten Lula, ülkede "en kötü suçlardan biri olan" açlıkla, "eşitsizliğin her türlü şekli" ile mücadele etme sözü verdi. 1980 yılında kurulan İşçi Partisi'nin (PT) kurucularından olan Lula, "Kimse ikinci sınıf vatandaş olmayacak" dedi.

Bolsonaro'nun adını vermeden demokrasiye saygı göstermeyenlerin bunun hesabını vereceğini de kaydeden Lula, "Ülkeye kişisel ve ideolojik görüşlerini dayatmaya çalışanlara karşı intikam duyguları beslemiyoruz, ancak hukukun üstünlüğünün güvencesini veriyoruz" şeklinde konuştu.

Geçen hafta hayatını kaybeden futbol efsanesi Pele ve 31 Aralık'ta yaşamını yitiren eski Papa 16. Benedikt'e saygı duruşu ile başlayan yemin töreni sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Noel akşamı Bolsonaro yanlılarının araca yerleştiren bomba ile saldırı girişiminde bulunması nedeniyle polis yemin töreninin yapıldığı parlamento binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Lula devlet başkanlığı kuşağını Brezilya'nın yerli halklarından Kayapo'nun lideri Raoni Metuktire'den aldı Fotoğraf: Ricardo Moraes/REUTERS

Devlet başkanlığı görevini devretmesiyle dokunulmazlığı kalkan Bolsonaro yemin töreninden önce ABD'ye gittiği için devlet başkanlığı binası Palacio do Planalto'daki yetki devir merasimi halkı temsil eden bir grup vatandaşın katılımı ile yapıldı.

Üçüncü görev dönemi olacak

Lula, 30 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Bolsonaro karşısında kıl payı kazanmıştı.

2003-2010 yılları arasında ülkede devlet başkanlığını yürüten 77 yaşındaki siyasetçinin bu üçüncü görev dönemi olacak. Lula, görev yaptığı yıllarda ülkedeki ham madde kaynaklarından yararlanarak, sosyal refah programlarını hayata geçirmiş ve milyonlarca kişinin yoksulluktan kurtulmasını sağlamıştı. Ancak hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle yargılanan Lula, 2018 yılında suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmış, yaklaşık iki yıl cezaevinde kalmıştı. 2021 yılında ise Brezilya Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Lula hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etmişti.

AFP, dpa, rtr/JD, BÖ