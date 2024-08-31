Brezilya'da X'e erişim engeli, VPN kullanana ceza

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'e erişimi engelledi. Mahkeme hakimi Alexandre de Moraes, Cuma günü yaptığı açıklamada X'in "acil, tümden ve kapsamlı" bir biçimde engellenmesine karar verildiğini duyurdu.

Karara tepki veren X'in sahibi, dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, "şeytani diktatör" olarak nitelendirdiği De Moraes'i Brezilya demokrasisini yok etmeye çalışmakla suçlayarak, "ifade özgürlüğü demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'da seçilmemiş sahte bir yargıç siyasi amaçlarla bunu yok ediyor" dedi.

Erişim engelini VPN gibi alternatifler kullanarak aşanlara günlük 8 bin 900 dolar para cezası verileceğini de ifade eden De Moraes, Google ve Apple'dan erişim engelinin aşılmasını önleyecek tedbirler almalarını istedi. Ancak Brezilyalı yetkililerin pratikte VPN kullanımını nasıl tespit edeceği belirsiz.

X'e erişim engelinin gerekçesi ne?

Alexandre de Moraes, erişim engeli kararı ile ilgili olarak Elon Musk yönetimindeki X'in bazı aşırı sağcı hesapların kapatılması yönündeki mahkeme kararlarına uymadığını söylüyor. Hakim, yargı kararlarına direnen ve Ağustos başında görevden ayrılan eski temsilci yerine ülkeye yeni bir temsilci atanmasını istemiş, bunun için X'e 24 saat süre vermişti. Sürenin Cuma günü dolmasının ardından Cumartesi sabah saatlerinden itibaren erişim kısıtlandı.

X'in sahibi Elon Musk sosyal medya platformu aracılığıyla aşırı sağcı komplo teorilerini yaymakla eleştiriliyor Fotoğraf: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

"Elon Musk'ın Brezilya'nın egemenliğine saygı duymadığını" savunan Hakim, Musk'ı ayrıca "kendini her ülkenin hukukundan üstün" görmekle itham etti. Brezilyalı otoritelerin kapatılmasını istediği hesaplar arasında ülkenin aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nın destekçileri bulunuyor. De Moraes'a göre Musk daha önce mahkeme kararıyla kapatılan bazı hesapları da hukuksuz olarak yeniden erişime açtı.

X avukatları, Nisan ayında Yüksek Mahkeme'ye ilettikleri belgede 2019'dan beri 226 kullanıcının hesabının kapatıldığını bildirmişti.

Brezilya pazarı ne kadar büyük?

Brezilya 22 milyondan fazla kullanıcı ile X için en büyük pazarlardan biri. De Moraes X'in yanı sıra bu şirketin Brezilya'da cezaları ödeyecek varlığı olmadığı gerekçesiyle yine Elon Musk'a ait uydu internet şirketi Starlink'in hesaplarını da dondurma kararı aldı.

Starlink Perşembe gününden beri Brezilya'daki 250 bin müşterisinin faturalarını tahsil edemiyor. Elon Musk kriz aşılana kadar Starlink abonelerinden ödeme alamayacaklarını ancak yine de internet hizmetini kesmeyeceklerini dile getirdi.

Rio de Janeiro merkezli Getulio Vargas Vakfı Teknoloji ve Toplum Merkezi koordinatörü Luca Belli'ye göre Starlink kararı tartışmalı: "Evet ikisinin de sahibi Elon Musk ancak Twitter ve Starlink'i aynı ekonomik grup içinde düşünmek keyfi bir yaklaşım. Bağlantıları yok."

"Mutlak ifade özgürlüğü savunucusu" olduğunu söyleyen Musk Twitter'ı 2022'de satın almış, daha sonra platformun adını X olarak değiştirmişti. Aşırı sağcı komplo teorilerini desteklemek ve X'in algoritmasını bu yönde değiştirmekle suçlanan Musk, kendi hesabından sık sık göçmen karşıtı, ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlar yapıyor.

AFP,AP / MUK,ET

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