Brezilya'da silaha erişim kolaylaşıyor

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Salı günü Brezilya'da yaşayan vatandaşlar için silah teminini kolaylaştıracak bir kararnameye imza attı. Söz konusu kararname Bolsonaro'nun seçim kampanyasında verdiği, vatandaşların silah taşımasını yasaklayan katı uygulamalara sahip silah yasasının serbestleştirilmesi sözünün ilk aşamasını oluşturuyor. Söz konusu yasa Brezilya'da 2003 yılında yürürlüğe girmişti.

Eski asker olan Bolsonaro, vatandaşların silah taşıma ve kendilerini suçlulara karşı koruma hakkı olduğunu savunuyor. Bolsonaro’nun imzaladığı kararname 120 gün boyunca federal emniyet güçlerinin silah ruhsatı başvurularını onaylama konusundaki rolünü ortadan kaldırıyor. Bolsonaro'nun imzaladığı kararnamenin yürürlükte kalması için ise bu 120 gün içinde Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

Jair Bolsonaro 1 Ocak 2019'da yemin edip göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada silah temin etmenin kolaylaştırılacağını söylemişti. 63 yaşındaki Devlet Başkanı, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada "ülkede düzenin yeniden sağlanacağını" ve "iyi vatandaşın" kendini savunabilmesi için silah yasasının serbestleştirileceğini duyurmuştu. Bolsonaro, kimin silah taşıyıp, kimin taşımaması gerektiği kararının tamamen subjektif olduğunu söylemişti.

2017’de en çok cinayet işlenen ülke

Aşırı sağcı Jair Bolsonaro ikinci turda yüzde 55'lik oy oranıyla Brezilya Devlet Başkanlığına seçilmişti. Brezilya şiddet olaylarının en çok rastlandığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülke 2017 yılında kayıtlara geçen yaklaşık 64 bin cinayetle dünya genelinde en çok cinayet işlenen ülke oldu. Bu cinayetlerin yaklaşık 43 bini ise ateşli silahlarla işlendi.

Brezilya'nın bundan önceki hükümetinin açıkladığı verilere göre 2017 yılında Brezilya'da yaşayan yaklaşık 330 bin kişi silah bulundurma ruhsatına sahipti. Ülkedeki yasa dışı silah sayısı hakkında kesin bilgi bulunmasa da Adalet Bakanlığı’nın son araştırmalarına göre ülkede yaklaşık 8 milyon yasa dışı silah bulunuyor.

rtr,AFP/BW,DÇÜ

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