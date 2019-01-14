 Brezilya′da silaha erişim kolaylaşıyor | DÜNYA | DW | 15.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Brezilya'da silaha erişim kolaylaşıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, vatandaşların silah sahibi olmasını kolaylaştıracak bir kararname imzaladı. Kararname 120 gün boyunca geçerli olacak, bu süreçte kararın Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, silah teminini kolaylaştıracak kararnameye imza atıyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, silah teminini kolaylaştıracak kararnameye imza atıyor

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Salı günü Brezilya'da yaşayan vatandaşlar için silah teminini kolaylaştıracak bir kararnameye imza attı. Söz konusu kararname Bolsonaro'nun seçim kampanyasında verdiği, vatandaşların silah taşımasını yasaklayan katı uygulamalara sahip silah yasasının serbestleştirilmesi sözünün ilk aşamasını oluşturuyor. Söz konusu yasa Brezilya'da 2003 yılında yürürlüğe girmişti.

Önerdiğimiz linkler

Brezilya'da aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro'nun göreve başlamasıyla, solcu bakanlık görevlilerinin işine son verilmeye başlandı. Hükümet bakanlıkların "sosyalist ve komünist fikirlerden" arındırılacağını belirtti. (04.01.2019)

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro göreve başladı. Bolsonaro, yolsuzluk ve sol ideolojiyle mücadele edeceğini duyurdu ve "iyi vatandaşların" korunması için silaha erişimin kolaylaşacağını belirtti. (02.01.2019)

Brezilya’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu "Donald Trump" benzetmesi yapılan aşırı sağcı Bolsonaro kazandı. Bolsonaro, Brezilya’yı “büyük bir ulus” yapacağına dair söz verdi. (29.10.2018)

Eski asker olan Bolsonaro, vatandaşların silah taşıma ve kendilerini suçlulara karşı koruma hakkı olduğunu savunuyor. Bolsonaro’nun imzaladığı kararname 120 gün boyunca federal emniyet güçlerinin silah ruhsatı başvurularını onaylama konusundaki rolünü ortadan kaldırıyor. Bolsonaro'nun imzaladığı kararnamenin yürürlükte kalması için ise bu 120 gün içinde Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

Jair Bolsonaro 1 Ocak 2019'da yemin edip göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada silah temin etmenin kolaylaştırılacağını söylemişti. 63 yaşındaki Devlet Başkanı, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada "ülkede düzenin yeniden sağlanacağını" ve "iyi vatandaşın" kendini savunabilmesi için silah yasasının serbestleştirileceğini duyurmuştu. Bolsonaro, kimin silah taşıyıp, kimin taşımaması gerektiği kararının tamamen subjektif olduğunu söylemişti.

2017’de en çok cinayet işlenen ülke

Aşırı sağcı Jair Bolsonaro ikinci turda yüzde 55'lik oy oranıyla Brezilya Devlet Başkanlığına seçilmişti. Brezilya şiddet olaylarının en çok rastlandığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülke 2017 yılında kayıtlara geçen yaklaşık 64 bin cinayetle dünya genelinde en çok cinayet işlenen ülke oldu. Bu cinayetlerin yaklaşık 43 bini ise ateşli silahlarla işlendi.

Brezilya'nın bundan önceki hükümetinin açıkladığı verilere göre 2017 yılında Brezilya'da yaşayan yaklaşık 330 bin kişi silah bulundurma ruhsatına sahipti. Ülkedeki yasa dışı silah sayısı hakkında kesin bilgi bulunmasa da Adalet Bakanlığı’nın son araştırmalarına göre ülkede yaklaşık 8 milyon yasa dışı silah bulunuyor.

rtr,AFP/BW,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Symbolbild Waffe Pistole Revolver

Türkiye'de 2018'in silahlı şiddet haritası 14.01.2019

Türkiye'de silahlı şiddet kurbanlarının sayısı hızla artmaya devam ediyor. Ruhsatla ilgili yasaların uygulanmadığından yakınan uzmanlar, internette kolayca satılıp kargoyla eve teslim edilen silahlara işaret ediyor.

Brasilien | Amtseinführung Jair Bolsonaro

Brezilya'da Bolsonaro dönemi: Sol ideolojiyle mücadele başlıyor 02.01.2019

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro göreve başladı. Bolsonaro, yolsuzluk ve sol ideolojiyle mücadele edeceğini duyurdu ve "iyi vatandaşların" korunması için silaha erişimin kolaylaşacağını belirtti.

SEK-Einsatz gegen Reichsbürger

"İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısı 19 bine yükseldi 27.10.2018

Almanya'da İçişleri Bakanlığı, mevcut devleti tanımayan "İmparatorluk Vatandaşları" hareketinin üye sayısının 19 bine yükseldiğini açıkladı. Hareket içindeki 940 kişinin silah ruhsatı olduğu belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kenia Nairobi Explosion und Schüsse in Hotel und Bürogebäude (Reuters/B. Ratner)

Kenya'da Eş Şebab'dan otele saldırı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de lüks bir otel yerleşkesine silahlı saldırı düzenlendi. Hükümet durumun kontrol altına alındığını belirtirken, saldırıyı Eş Şebab örgütü üstlendi. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  