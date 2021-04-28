Brezilya'da salgında ölenlerin sayısı 400 bini geçti

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 3 bin 74 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 400 bini geçti. Koronavirüs kaynaklı ölümlerde dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer alan Brezilya'da salgın hızla yayılıyor. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 76 gün içinde 200 binden 300 bine yükselmişti. Bundan 36 gün sonra ise ölü sayısı 300 binden 400 bine çıktı. Özellikle 20 ile 39 yaş arasındakilerde ölümlerin arttığı belirtiliyor.

210 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar yaklaşık 14,5 milyon kişiye koronavirüs bulaştı.

Brezilya'da hastanelerde de yoğunluk yaşanıyor

Hükümetin sorumluluğu

Koronavirüs krizinin bu noktaya gelmesinden sağ popülist Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro sorumlu tutuluyor. Sağ popülist Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro salgının başlangıcından bu yana geçen yaklaşık 13 ayda, koronavirüsü hafife almanın yanı sıra alınan önlemleri sabote etti. Uzun süre yeterli düzeyde aşı siparişi vermeyen Bolsonaro, Covid-19 tedavisinde etkili olmayan klorokin içeren sıtma ilaçlarının kullanılmasını tavsiye etti. Salgına karşı yerel düzeyde önlem alarak, kapanma kararı veren vali ve belediye başkanlarına da tepki göstererek, bu bölgelere asker gönderme tehdidinde bulundu. Bolsonaro, koronavirüs ile mücadele için ayrılan kaynağın bir bölümünü zimmetine geçirmekle de suçlanıyor.

Araştırma komisyonu kuruldu

Salgının kontrol altına alınamadığı Brezilya'da, parlamentoda kurulan bir araştırma komisyonu bunun nedenlerini inceleyecek. Salı günü ilk toplantısını yapan araştırma komisyonun raportörü Senatör Renan Calheiros, "Bizi bu duruma getiren, ne bir tesadüf ne de tanrının cezası. Kuşkusuz, ihmal edilen veya gerçekleştirilen eylemler ya da becerisizlik nedeniyle suçlu olan sorumlular var" şeklinde konuştu. Calhairos, insanlığa karşı suçların zaman aşımına uğramadığını da sözlerine ekledi.

Senatör Calheiros, salgın nedeniyle yaşanan krizde sağlık bakanlığına bir generalin atanmasının payı olduğuna işaret etti. Geçen yıl Haziran ayında Sağlık Bakanlığı görevine General Eduardo Pazuello atanmıştı. Calheiro, "Askerlerin yeri kışlalar, doktorların yeri de sağlık sistemi. Bu tersine çevrilirse, ölüm garantidir" diye konuştu. Artık sağlık bakanlığı görevini yürütmeyen Pazuello'nun da komisyon tarafından dinlenmesi öngörülüyor.

Salgına rağmen Şubat ayında bile Rio de Janeiro'daki Leblon plajı kalabalıktı

Dünyada vaka sayısı 150 milyonu aştı

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Brezilya, vaka sayısı açısından ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor. ABD'de kaydedilen toplam vaka sayısı 32 milyon 288 bini aştı. Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 18 milyon 763 bine yaklaştı.

Üniversite verilerine göre, Perşembe akşamı itibarıyla dünyada koronavirüs vaka sayısı 150 milyonu aştı. 26 Ocak'ta vaka sayısı 100 milyon sınırını geçmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısını ise yaklaşık 3 milyon 100 bin olarak açıkladı. Bunun Ocak ayının sonuna kıyasla yaklaşık 1 milyon daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlar, hem vaka hem de ölü sayılarının kaydedilenden daha yüksek olabileceğini, kayıtlara geçmeyen vakalar olabileceğini belirtiyor.

KNA,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe