 Brezilya′da sağlık bakanlığına general getirildi | DÜNYA | DW | 03.06.2020

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DÜNYA

Brezilya'da sağlık bakanlığına general getirildi

Brezilya'da 1,5 ayda iki sağlık bakanıyla yolları ayıran popülist Devlet Başkanı Bolsonaro, bir generali bakanlığa atadı. Önceki bakanların koronavirüs önlemlerinde Bolsonaro'yla fikir ayrılıkları yaşadığı biliniyordu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, daha önceki iki sağlık bakanının kendisiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle görevden ayrılmasının ardından bir generali Sağlık Bakanlığı görevine atadı.

General Eduardo Pazuello'nun atanmasıyla ilgili kararname resmi gazetede bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Askeri lojistik uzmanı Pazuello, son sağlık bakanı Nelson Teich'ın 15 Mayıs'taki istifasından bu yana bakanlık görevini gayriresmi olarak yürütüyordu.

17 Nisan'da göreve atanan Bakan Teich'ın, tartışmalı sıtma ilacı Cloroquin'in COVID-19 hastalarında kullanımına karşı çıktığı için Bolsonaro ile sorun yaşadığı kamuoyuna yansımıştı.

Bakan, Bolsonaro'nun koronavirüs tedavisinde ilacın kullanımını artırma planlarına direnmiş ve ilacın yan etkileri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Teich ayrıca, Bolsonaro'nun ülkedeki ekonomik faaliyetlere hızlı bir biçimde dönme çabalarına karşı çıkmıştı. Teich'ın istifası sonrasında hükümet doktorlara gönderdiği güncellenmiş kılavuzda ilacın kullanımını tavsiye etmişti.

Teich'tan önceki bakan Luiz Henrique Mandetta da, ülkedeki çeşitli vali ve belediye başkanlarının getirdiği sosyal mesafe kurallarını desteklemesi üzerine, 16 Nisan tarihinde Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı.

Lojistik uzmanı asker

Yeni Sağlık Bakanı General Pazuello, Roraima eyaletinde Venezuelalı mülteciler nedeniyle yaşanan krizin bastırılması için yürütülen "Acolhida Operasyonu"nu yönetmiş, Rio'daki Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlarında ordu lojistiğini koordine etmişti. Devlet Başkanı Bolsonaro, "birinci sınıf bir yönetici" diye nitelendirdiği Pazuello'nun "uzun süre" sağlık bakanlığı görevinde kalacağına inandığını söyledi.

"Estado de S. Paulo" gazetesi, geçen aydan bu yana sağlık bakanlığında yirmi koltuğun ordu mensupları tarafından işgal edildiğini bildirdi.

210 milyon nüfusla Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'da salı günü itibarıyla son 24 saatte bin 262 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 31 bin 199'a yükseldi. Vaka sayısı ise 28 bin 936 kişilik artışla 555 bin 383'e yükseldi.

Bolsonaro salgının ilk dönemlerinde COVID-19'u "küçük bir grip" şeklinde nitelendirmiş ve virüse karşı dua etme çağrısı yapmıştı. Devlet Başkanı, koronavirüs önlemlerinin ülke ekonomisini yok ettiğini savunarak hayatın hızlı bir şekilde normalleşmesini savunmuştu.

DW,dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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