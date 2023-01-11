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Brasilia'nın görevden uzaklaştırılan emniyet müdürü Anderson Torres (solda)
Brasilia'nın görevden uzaklaştırılan emniyet müdürü Anderson Torres (solda)Fotoğraf: Ton Molina/Fotoarena/IMAGO
PolitikaBrezilya

Brezilya: Emniyet müdürü hakkında tutuklama kararı

2 saat önce

Brezilya'daki baskın sonrası başkentin emniyet müdürü ve askeri polis şefi hakkında tutuklama kararı çıktı. ABD'de bulunan eski Başkan Bolsonaro'nun iadesi için de çağrılar yükseliyor.

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Brezilya'da Yüksek Mahkeme, seçimi kaybeden aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarlarının Pazar günü hükümet binalarına düzenlediği baskın sonrası görevden uzaklaştırılan başkent Brasilia'nın emniyet müdürü Anderson Torres hakkında tutuklama kararı verdi. Torres, Bolsonaro döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı. Mahkeme, ayrıca Brezilya'nın askeri polis müdürü Fabio Augusto Vieira'nın da tutuklanmasına hükmetti.

Her iki üst düzey güvenlik yetkilisi, baskın sırasında gerekli olan güvenlik önlemlerini almamakla suçlanıyor.

Olaylar sırasında ailesiyle birlikte ABD'nin Florida eyaletinde tatilde olan Torres, Salı günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya'ya geri dönerek adalete teslim olacağını yazdı.

Brezilya'nın aşırı sağcı eski Başkanı Jair Bolsonaro
Brezilya'nın aşırı sağcı eski Başkanı Jair Bolsonaro Fotoğraf: Evaristo Sa/AFP

Bolsonaro: Brezilya'ya geri döneceğim

Seçimleri kaybetmesinin ardından Florida'ya giden ve hâlâ ABD'de bulunan eski Başkan Bolsonaro'nun Brezilya'ya iadesi için de ülkedeki solcuların Biden yönetimi üzerindeki baskısı artıyor. Bolsonaro ise CNN Brasil televizyonuna yaptığı açıklamada, yakında ülkesine geri dönmeyi planladığını söyledi. Tedavi gördüğü hastaden taburcu olan Bolsonaro, "Bu ay sonuna kadar burada kalmak için gelmiştim. Ama geri dönüşümü erkene çekeceğim" dedi. Bolsonaro'nun hafta başında baskın sonrasında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Bolsonaro, Ekim ayındaki seçimleri kaybettikten sonra, görev süresinin bitimine iki gün kala 30 Aralık'ta ailesiyle birlikte ABD'ye gitmişti. Ancak Bolsonaro'nun ABD'de hangi statüde ikamet ettiği bilinmiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Bolsonaro'nun statüsü hakkında yorum yapmaktan kaçınırken ABD'li yetkilier, Bolsonaro'nun iade talebine ilişkin bir başvuru almadıklarını söylüyor.

Bolsonaro taraftarları hükümet binalarını saldırmıştı
Bolsonaro taraftarları hükümet binalarını saldırmıştı Fotoğraf: Ton Molina/AFP/Getty Images

Brezilya'da neler oldu?

Brezilya'da Ekim 2022'de yapılan ikinci tur seçimleri solcu Başkan Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı kaybeden Bolsonaro'nun taraftarları Pazar günü başkent Brasilia'da devlet binalarına baskın düzenledi. Brezilya bayrakları ve milli takım formalarıyla parlamento, Yüksek Mahkeme ve başkanlık sarayı binalarına girmeye çalışan kalabalık camları kırdı, duvarları boyadı, binaların içindeki mobilyalara zarar verdi.

Seçim yenilgisini kabul etmeyen Bolsonaro'nun radikal taraftarları ülkede sık sık Lula'nın zaferini protesto eden eylemler düzenliyor, orduya da askeri darbe yapması çağrısında bulunuyor.

1 Ocak'ta devlet başkanlığı görevine başlayan Lula da Silva ise eylemcileri "faşistler ve fanatikler" olarak adlandırıyor.

Brezilya'dan yansıyan görüntüler, ABD'de eski Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesinden sonra 6 Ocak 2021'de yaşananları hatırlatmıştı. Başkan Joe Biden'a karşı yenilgiyi kabul etmeyen Trump taraftarları, Kongre binasını basmıştı.

Reuters,dpa,AFP/HS,EC

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