Brezilya seçimleri ikinci turda belli olacak

Yüzölçümü bakımından dünyanın beşinci büyük ülkesi olan Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'yi aşamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. Böylece 212 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede devlet başkanı 30 Ekim'de yapılacak ikinci turda belirlenecek.

Brezilya'da seçim kurulunun yaptığı açıklamaya göre halen görevde olan aşırı sağcı, popülist, Brezilya Liberal Partisi (PL) lideri Jair Bolsonaro'nun oy oranı yüzde 43,3 oldu. Rakibi eski sendikacı ve solcu Lula da Silva'nın oy oranının ise yüzde 48,4 olduğu bildirildi.

Lula da Silva umutlu

Solcu Lula da Silva, sonuçların açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, iyimser bir tablo çizdi ve zaferlerinin sadece ertelendiğini iddia etti ve rakibi Bolsonaro ile münazara yapmaktan mutlu olacağını vurguladı.

Eski sendika lideri Lula da Silva, 2003-2010'da Brezilya devlet başkanlığı görevi yaptı. Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle dava açıldı ve tutuklandı. Lula da Silva ise bütün bunların bir komplo olduğunu savundu. Lula da Silva, hakkındaki yolsuzluk iddiasıyla açılan davada beraat etmiş olsa da bu imajını epeyce sarstı.

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Bolsonaro da ikinci turda iddialı

Halen görevde olan ve aşırı sağcı söylemleri ile ülkeyi bölmekle suçlanan Jair Bolsonaro ise gerekli ittifakları yaparak seçimleri ikinci turda kazanacağından emin olduğunu söyledi. Bolsonaro partisinin anketlerde ve yoklamalarda öngörülenden daha yüksek oy aldığına işaret etti ve iddialı konuştu. Bolsonaro liderliğindeki ittifak, Senato'daki 27 koltuktan 19'unu kazanırken, ilk sonuçlara göre Senato'nun alt kanadında da başarılı olduğu dikkat çekti. Bolsonaro ayrıca, kamuoyu araştırma şirketlerini de sert biçimde eleştirerek, kendi ittifakının gücünü ve halk desteğini doğru öngörememekle suçladı.

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Bolsonaro seçimleri tanmayacak ve ülkede şiddet yaşanacak korkusu

Seçimler öncesinde yapılan onlarca kamuoyu araştırması, görevdeki Bolsonaro'nun rakibi solcu Lula da Silva'yı yüzde 15'e varan oranlarda önde gösterdi. Dün akşam ortaya çıkan tablo ise pek çok siyasi gözlemci tarafından, Bolsonaro döneminde iyice bölünen ülkede yakın gelecekte düzelme kaydedilmesi yönündeki umutları azalttığı yorumlarına neden oldu. Nitekim görevdeki aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro'nun seçimleri kaybetmesinin ardından sonuçları tanımayacağı ve ülkede karmaşa yaşanacağı korkusu hakim. Bu nedenle de rakibi Lula da Silva'nın büyük farkla kazanmasının bir karmaşayı engelleyeceği savunuldu.

Son aylarda siyasi şiddet olaylarının yaşandığı Brezilya'da görevdeki aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun hayranı olduğu ABD eski başkanı Donald Trump'un ABD'deki başkanlık seçimlerini tanımadığını açıklamasıyla başlayan karmaşa ve şiddet çağrısı ile yaşananların benzerinin Brezilya'da da görülmesinden endişe ediliyor. Siyasi gözlemciler de ülkede, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'nde meydana gelen olaylara benzer gelişmelerin, Brezilya'da da yaşanmasına karşı uyardı.

Bolsonaro da o dönem Washington'da yaşanan şiddet eylemlerine anlayış göstermiş, ABD seçimlerinin, tıpkı 2018'de Brezilya'da olduğu gibi manipüle edildiğini iddia etmişti.

Brezilya, Avrupa Birliği’nin (AB) temsicilerinden oluşan seçim gözlemci heyetinin ülkede görev yapmasını Mayıs ayında yaptığı açıklamayla reddetti.

Reuters, AFP/ ETO, JD