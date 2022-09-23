Brezilya: Eski Başkan Lula da Silva önde

Seçimlere hazırlanan Brezilya'da solcuların adayı eski Devlet Başkanı Lula da Silva anketlerde görevdeki aşırı sağcı Başkan Bolsonaro ile arayı açıyor.

Brezilya'da kamuoyu anketleri, ilk turu 2 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde iktidar değişikliğine işaret ediyor. Kamuoyu araştırma şirketi Datafolha'nın son açıkladığı ankete göre, solcu İşçi Partisi'nin adayı olarak katılan eski Devlet Başkanı Inacio Lula da Silva'nın bir önceki haftaya göre oy oranı yüzde 45'ten yüzde 47'ye yükseldi.

Sağ partilerin adayı görevdeki aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ilk turdaki oy oranı ise yüzde 33 olarak görünüyor. Üçüncü sırada yüzde 7 oy olacağı tahmin edilen sosyal demokrat aday Ciro Gomes var.

İlk tur için yüzde 50'den fazlası gerekli

Brezilya anayasası uyarınca devlet başkanı adayının ilk turda kazanabilmesi için oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor. Hiçbir adayın ilk turda gereken çoğunluğu elde edememesi durumunda en fazla oyu alan ilk iki aday ikinci tur seçimlere kalıyor. Bu durumda ikinci tur seçimlerin 30 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Birçok gözlemci, kamuoyu anketlerinde hata payının yüzde 2 olduğuna dikkat çekerek seçimlerin ikinci tura kalacağını tahmin ediyor. Anket sonuçlarını Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı değerlendiren Prospectiva adlı danışmanlık şirketinden siyaset araştırmacısı Adriano Laureno ise "siyasi iklimin ilk turda sonuç elde edilmesine uygun" olduğunu söyledi.

Hakkındaki mahkumiyet kararı düştü

Solcu aday Lula da Silva, 2003-2010 tarihleri arasında devlet başkanlığı yapmış, ancak popülaritesi, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle zarar görmüştü. Yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan Lula da Silva, Yüksek Mahkeme'nin hakkındaki mahkumiyet kararını iptal etmesinin ardından siyasete geri döndü.

Aşırı sağcı Bolsonoro da yürüttüğü siyaset ve iletişim stratejisi nedeniyle ABD'de 2020'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump'a atfen "tropikal Trump" olarak adlandırılıyor.

dpa,AFP/HS,EC