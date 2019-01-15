Brexit anlaşmasının kabul edilmemesi AB'yi üzdü

İngiliz Parlamentosu'nun Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin şartların belirlendiği anlaşmayı reddetmesi Alman politikacılar arasında üzüntüyle karşılandı.

Almanya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz "Avrupa için acı bir gün" dedi. Scholz, "Biz iyi bir şekilde hazırlandık ama anlaşmasız Brexit hem AB ama özellikle de İngiltere için en kötü seçenek olur" diye konuştu.



Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) Genel Başkanı Anette Kramp-Karrenbauer ise "Bu yönde bir itirazın gelmesinden endişe duyduklarını ancak böylesi bariz bir çoğunluğun anlaşmaya itiraz etmiş olmasının özel bir durum oluşturduğunu" söyledi.

Başbakan Theresa May'in 18 ay süren müzakereler sonucunda AB liderleriyle imzaladığı tarihi anlaşma, İngiliz Parlamentosu'nda Pazartesi akşamı yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedildi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles de "Britanya halkının Avrupa'ya kapının açık olduğu yönünde net bir mesaj verdiğini" ifade etti.

Yeşiller Partisi Avrupa Politikaları Sözcüsü Franziska Brantner de İngiltere Başbakanı May'in "Katı bir Brexit opsiyonunu artık rafa kaldırması" gerektiğini vurguladı ve yeni alternatifler üzerinde düşünmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu başkanlığına aday ve AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) lideri olan Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Alman siyasetçi Manfred Weber de İngilizlere "ne istediklerini açıkça dile getirmeleri" çağrısında bulundu.

Hür Demokrat Parti'den Nicola Beer de Alman hükümetinin ve AB'nin artık "bir B Planı'na yoğunlaşmaları gerektiğini" söyledi.

Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Dietmar Bartsch da "Başbakan Merkel'in Brexit kaosundan Almanya'nın alacağı olası zararların nasıl önlenebileceğine dair bir hükümet açıklaması yapması gerektiğini" vurguladı.

Avrupa'dan ilk tepkiler

Oylamanın ardından AB liderleri, anlaşmanın reddedilmesinin, İngiltere'yi kaotik bir ayrılık sürecine doğru sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu akşamki oylamayla Birleşik Krallık'ın düzensiz bir şekilde ayrılması riski arttı" ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise twitter hesabından, "Bir anlaşma mümkün değilse ve kimse anlaşma olmadan ayrılmak istemiyorsa, biri sonunda tek olumlu çözümün ne olduğunu söyleme cesaretini gösterecek mi?" mesajını paylaştı.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasını düzenleyen şartların İngiliz Parlamentosu'nda reddedilmesinin ardından Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da bir açıklama yaptı.

Kurz, İngiltere ile yeni müzakerelerin yapılmayacağını Twitter hesabından duyurdu.



Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn hükümete karşı güvensizlik oylaması yapılması talebinde bulundu. Güvensizlik oylamasının bugün yapılması bekleniyor.

dpa, afp,DW, MK/GA

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