Brandenburg seçimleri: Anketlere göre AfD önde

Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin iki doğu eyaletindeki seçimlerde elde ettiği başarının yankıları sürerken anketler, partinin yaklaşan Brandenburg eyalet seçimlerinde de önde olduğunu ortaya koydu.

Almanya'nın Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde düzenlenen seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin elde ettiği zaferin yankıları sürerken, anketler bir diğer doğu eyaleti olan Brandenburg'da da partinin önde olduğunu gösteriyor.

Kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'in yaptırdığı "Politbarometer Extra" anketine göre, eyalet seçimleri için 22 Eylül'de sandık başına gidecek olan Brandenburg'da AfD yüzde 29'luk oy oranıyla birinci parti konumundayken, onu yüzde 26'yla Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) takip ediyor.

10-12 Eylül tarihleri arasında Brandenburg'ta 1060 seçmenin katılımıyla yapılan ZDF'in anketine göre, muhalefetteki Hristiyan Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 15 oy oranıyla üçüncü parti konumunda. Sol Parti'den ayrılarak kendi partisini kuran Sahra Wagenknecht'in partisi BSW yüzde 14'le CDU'nun hemen arkasından geliyor. Anket sonuçlarına göre, eyalet meclisinde koalisyon ortağı olan Yeşiller'in oy oranının ise yeniden meclise girebilmesi için gerekli olan yüzde 5 sınırında bulunduğu görülüyor.

Almanya'da kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin düzenli aralıklarla yaptırdığı "ARD-DeutschlandTrend" anketinin Perşembe günü yayımlanan sonuçlarına göre ise Sosyal Demokratlar, yüzde 27 oy oranına ulaşması beklenen AfD'nin yalnızca bir puan gerisinde.

Brandenburg'daki bu anket sonuçları, 1990 yılından bu yana eyalette iktidarda yer alan Sosyal Demokrat Parti'nin bir yenilgi ile karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.

Almanya'nın doğusunda yer alan iki eyalet olan Thüringen ve Saksonya'da 1 Eylül'de düzenlenen kritik seçimlere AfD'nin yükselişi damga vurmuştu. Her iki eyalette de yüzde 30'luk oy oranını aşan aşırı sağcı parti, Thüringen'de zaferini ilan etmişti. Bu zaferle Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde ilk kez iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir parti sandıktan birinci parti olarak çıkmış oldu.

Brandenburg Anayasayı Koruma Dairesi de AfD eyalet teşkilatını "şüpheli aşırı sağcı vaka" olarak sınıflandırıyor.

DW, Reuters/SÖ,JD

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