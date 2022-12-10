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AP Başkan Yardımcısı Eva KailiFotoğraf: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotopress/picture alliance
YolsuzlukAvrupa

AP Başkan Yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında

3 saat önce

Brüksel’de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda beş kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin de olduğu belirtildi.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Federal Savcılığın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında beş kişi gözaltına alındı. 16 eve yapılan baskınlarda 600 bin euro nakit paranın yanı sıra bazı cep telefonlarının da ele geçirildiği, gözaltına alınanlar arasında Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı  Eva Kaili'nin de olduğu belirtildi.

Panhalenik Sosyalist Hareket (PASOK) üyesi Kaili'nin Cuma akşamı partiden ihraç edildiği, AP üyeliğinin de derhal askıya alındığı kaydedildi. Federal Savcılığın açıklamasında soruşturmanın merkezindeki suç örgütüne para aklama ve yolsuzluk suçlamalarının yöneltildiği, örgütün ayrıca bir süredir Parlamentonun ekonomik ve siyasi kararları üzerinde bir körfez ülkesi aracılığıyla etki sağlamaya çalıştığından şüphelenildiği belirtildi. Basında yer alan haberlerde şüphelerin odağındaki ülkenin Katar olduğu öne sürülürken parlamentoda etkili olan bazı isimlere nakit ve maddi değeri yüksek hediyeler verildiği kaydedildi

Katar hakkında övgü dolu sözler

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kaili, 21 Kasım'da AP'de Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na  ilişkin yaptığı konuşmada, organizasyondan övgüyle bahsederek, kupayı spor diplomasisinin reformları Arap dünyasına ilham kaynağı olan bir ülkedeki tarihi dönüşümde rol oynayabileceğinin kanıtı olarak nitelendirmişti. Kaili, Katar'ın iş hukuku açısından da bir öncü olduğunu savunmuştu. AB'nin Katar Büyükelçisi Cristian Tudor, Twitter hesabından Kaili'nin bu konuşmadan önce de Katar Çalışma Bakanı Semih El Marri ile bir araya geldiğini yazmıştı.

2014'ten bu yana AP üyesi olan 44 yaşındaki Kaili, 2022'den bu yana Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 2004'ten 2007'ye kadar haber spikerliği ve gazetecilik yaptığını belirten Kaili, daha sonra da Yunanistan'da halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştı.

AP sözcüsü, yürütülen soruşturmaya ilişkin henüz bir yorumda bulunmaktan kaçınırken sorumlu kurumlarla tam anlamıyla işbirliğinin sağlanacağının altı çizildi.

dpa, Reuters / SÖ,BÖ

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