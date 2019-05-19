 Brüksel′de Sarı Yeleklilere biber gazı | AVRUPA | DW | 26.05.2019

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AVRUPA

Brüksel'de Sarı Yeleklilere biber gazı

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Belçika seçimlerinin yapıldığı Pazar günü Brüksel'de sokağa çıkan Sarı Yeleklilere polis müdahale etti.

Belgien Brüssel - Polizeiaufgebot zu Gelbwesten Protesten während Europawahl (Reuters/Y. Herman)

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Sarı Yeleklilerin eylemleri nedeniyle yoğun baskı altındaki Fransız polisi içerisinde intihar vakalarının artması hükümeti harekete geçirdi. Polis intiharıyla mücadele için birim kuruldu. (29.04.2019)

Fransa'da Sarı Yelekliler gösterilerini yatıştırmayı amaçlayan Macron, vergi indirimi sözü verdi. Ancak 5 milyar euroluk bu kesintinin karşılanabilmesi için Fransızların daha fazla çalışması gerektiğini söyledi. (25.04.2019)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te yaşanan şiddet olaylarının ardından Sarı Yelekliler’e karşı daha sert kararlar alınacağını duyurdu. (17.03.2019)

Belçikalıların ulusal parlamentoları ve Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) temsilcilerini seçmek üzere sandığa gittiği Pazar günü, Brüksel sokakları Sarı Yeleklilerin protestosuna sahne oldu.

Avrupa'nın başkentindeki eylemlere yüzlerce protestocunun katıldığı belirtildi. Polis memurları, at sırtında tarihi kent merkezinde devriye gezdi.

Bazı eylemcilerin binaları taşlamasına polis, eylemcilere karşı biber gazı kullanarak karşılık verdi. Avrupa Birliği (AB) binalarının yakınları da dahil olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Fransa'da eylemci sayısı düştü

Cumartesi günü Fransa'da yine binlerce kişi sokağa çıktı. Protestocuların sayısının geçen haftalara göre daha az olduğu bildirildi. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke çapında sokağa çıkan Sarı Yeleklilerin sayısının 12 bin 500 olduğunu açıkladı. Sarı Yeleklilerin açıkladığı rakam ise 35 bin oldu. Geçen haftasonu ülke genelinde 15 bin 500 kişi sokağa çıkmıştı.

Sarı Yelekliler, yaklaşık altı aydır Fransa'da eylem yapıyor. Akaryakıt zammına tepki amacıyla başlatılan Sarı Yeleklilerin eylemleri, kısa sürede hayat pahalılığının protesto edildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşmüştü.

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Sarı Yeleklilerin kurucusundan siyasi parti

AP,dpa/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Sarı Yeleklilerin kurucusundan siyasi parti  

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