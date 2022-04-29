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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir BozdağFotoğraf: Arda Kucukkaya/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Bozdağ'dan Kavala tepkisi: Almanya kendine baksın

33 dakika önce

Adalet Bakanı Bozdağ, Kavala kararıyla ilgili Türk Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağıran Almanya'yı içişlerine müdahale ile suçlayarak kınadı. Almanya, Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

https://www.dw.com/tr/bozda%C4%9Fdan-kavala-tepkisi-almanya-kendine-baks%C4%B1n/a-61640485

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Üçüncü Gezi Davasından çıkan ağır cezalarla ilgili Türk Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağıran Almanya'ya tepki gösterdi.

Berlin Büyükelçisinin Alman Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını, "Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimi" olarak nitelendiren Bozdağ, "Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da, haddi de değildir" diye konuştu.

Almanya'yı "Kraichtal ve Backnang yangını, Solingen faciası, Ludwigshafen yangını, Hanau'daki ırkçı terör saldırısı ve NSU davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda hukuku ayaklar altına almak"la suçlayan Bozdağ, "Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın" dedi.

Türkiye'nin ve Türk yargısının tam bağımsızlığına vurgu yapan Bozdağ, "Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Almanya "derhal serbest bırakılsın" çağrısı yapmıştı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in bugün Alman Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirilmiş, Bakanlık sözcüsü, Alman hükümetinin Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını yineleyerek diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de benzer şekilde Türkiye hükümetine bu beklentinin iletilmesi çağrısı yaptıklarını açıklamıştı.

Üçüncü Gezi Davasında Pazartesi günü açıklanan kararda 4,5 yıldır hakkında hüküm bulunmadığı halde cezaevinde tutulan Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman da 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kavala ve diğer sanıklara verilen ağır hapis cezaları AB ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de yoğun tepkilere neden olmuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2020 yılında kesinleşen kararında Kavala'nın siyasi nedenlerle tutuklu bulunduğuna hükmederek derhal serbest bırakılmasına hükmetmişti. AİHM kararını uygulamamakta direnen Türkiye hakkında Avrupa Konseyi "ihlal prosedürü" başlatmıştı.

DW / BK,ET

 

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