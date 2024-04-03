Botsvana Almanya'yı 20 bin fil göndermekle tehdit etti

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke'nin av ganimetlerinin ithalatını yasaklama planına tepki gösterdi. Alman Bild gazetesine konuşan Masisi, Almanya'ya "Eğer filleri bu kadar çok seviyorsanız lütfen 20 bin tanesini alın" dedi.

Böyle bir yasağın ülkesinde yoksulluğun artmasına ve kaçak avcılığı teşvik etmesine yol açacağını belirten Botsvana Devlet Başkanı, "Almanlar bize söylemeye çalıştığı gibi hayvanlarla birlikte yaşamalı" dedi. Masisi, sözlerini "Bu bir şaka değil" diye sürdürdü.

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi Fotoğraf: Dominika Zarzycka/NurPhoto/picture alliance

On yıllardır türlerin korunması sebebiyle ülkenin "aşırı fil nüfusundan" muzdarip olduğunu ve insanların filler tarafından ezilerek öldüğünü, köylere zarar verildiğini ve mahsullerin yok edildiğini söyleyen Masisi, ayrıca avcılığın ülkenin temel gelir kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

"Berlin'de oturup Botsvana'nın işleriyle ilgili fikir yürütmek çok kolay. Dünya için bu hayvanları korumanın bedelini biz ödüyoruz" diyen Masisi, Yeşiller partili Alman Çevre Bakanı Lemke'nin gerçekleri ve bilimi öğrenmek için zaman ayırmasını istedi. Masisi, Yeşiller'i Botsvana'ya küçümseyerek bakmak ve ideolojileri ile hareket eden köktendinciler gibi davranmakla suçladı.

Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke Fotoğraf: Hendrik Schmidt/picture alliance/dpa

Almanya'ya fillerle avlanmadan nasıl yaşanacağını gösterebileceğini söyleyen Botsvana Devlet Başkanı, Angola'ya 8 bin fil bağışladıklarını ifade ederek "Almanya'ya da böyle bir teklifte bulunmak istiyoruz. Hayır yanıtını kabul etmiyoruz" dedi. Masisi, bir de şart koşarak sözlerini "Fillerimizin özgürce dolaşmasını istiyoruz. Almanya'nın havası onlar için yeterince kötü" diye sürdürdü.

Post, boynuz, diş ve kafa gibi hayvanın uzuv ya da parçalarına av ganimeti deniyor. Etik sebeplerle bunların ticaretinin yasaklanması savunuluyor.

DW,HS,EC

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