Bosna Hersek'te okulda silahlı saldırı

Bosna Hersek'te bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti. İntihar girişiminde bulunan saldırgan, ağır yaralandı.

Saldırı bugün yerel saatle 10.15'te Bosna Hersek'in kuzeybatısında bulunan Sanski Most kentindeki lisede meydana geldi. Reuters haber ajansı silahlı saldırganın eğitim personelinin okulun spor salonunda düzenlediği toplantıyı basarak içeride bulunanların üzerine ateş açtığını duyurdu.

Bosna Hersek medyasında yer alan haberlere göre saldırıda okul müdürü, sekreter ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Aynı okulda çalıştığı belirtilen saldırganın ise olayın ardından intihar girişiminde bulunduğu ancak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polis sözcüsü Adnan Beganovic BHR1 radyosuna yaptığı açıklamada, bir personelin otomatik silahla üç kişiye ateş açtığını ve ardından kendini öldürmeye çalıştığını söyledi.

Sözcü, saldırganın ağır yaralı olarak Banja Luka'daki bir hastaneye kaldırıldığını kaydederken, saldırının nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Yerel basında çıkan haberlerde saldırgan hakkında görev yaptığı okulda bir disiplin soruşturması sürdürüldüğü belirtilerek, yeni eğitim döneminin başlaması nedeniyle öğretmenlerin düzenlediği hazırlık toplantısı sırasında ateş ettiği bilgisi verildi.

Olay sırada okulda öğrenci bulunmuyordu.

Reuters,AFP,DW/TY,HT

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebiilirim?