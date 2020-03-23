 Bosch hızlı koronavirüs testi geliştirdi | ALMANYA | DW | 26.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Bosch hızlı koronavirüs testi geliştirdi

Almanya’nın teknoloji şirketlerinden Bosch, numunenin alındığı yerde sonuç verebilecek hızlı bir koronavirüs testi geliştirdiğini açıkladı.

Coronavirus - Ägypten (picture-alliance/dpa/Keystone/D. Balibouse)

Dünya önde gelen teknoloji şirketlerinden, Almanya merkezli Bosch, hastaneler ve muayenehanelerde kullanılabilecek, hızlı sonuç veren bir koronavirüs testi geliştirdiğini duyurdu. Bosch’tan yapılan açıklamaya göre tam otomatik işleyen ve Vivalytic adı verilen test iki buçuk saat içinde sonuç alınabiliyor. Açıklamada ayrıca, geliştirilen bu testin, koronavirüs olarak da bilinen Sars-CoV-2 virüsünün var olup olmadığını yüzde 95 gibi yüksek bir doğruluk oranı ile saptayabiliyor.

Söz konusu testin tanıtım toplantısında dile getirilen, testin hangi sıklıkta yanlış sonuç verdiği ya da virüsü farkedemediğine yönelik soruya ise Bosch yetkilileri tarafından yanıt verilmedi. Ancak açıklamada, geliştirilen bu testin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kalite standartlarına uygun olduğu ifade edildi.

Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre şu an kullanılan testler 4 ila 5 saat gibi bir sürede sonuç verebiliyor. Ancak numune alımından test sonucunun açıklanmasına kadar geçen sürenin pratikte daha da uzun sürebileceği, bunun nedeninin de testlerin zaman zaman, numune alınan yerlere nispeten uzak olan laboratuarlarda yapılması olduğu da Enstitü tarafından vurgulandı. Bosch’un geliştirdiği testlerin ise doğrudan numune alınan muayenehane ve hastanelerde sonuç verebildiği belirtiliyor.

Robert Bosch GmbH - Firmenlogo

Test Nisan ayında Almanya’da kullanıma girecek

Bosch’un altı haftada geliştidiği test, Nisan ayından itibaren önce Almanya'da, daha sonra da diğer ülkelerde kullanılabilecek. Bosch sözcülüğünden yapılan açıklamada, söz konusu testin piyasaya sürülebilmesi için gerekli olan yasal izinler henüz ilgili makamlardan alınmış değil. Bu testin fiyatının ne olacağı da şu an için kamuoyu ile paylaşılmadı.

Tıbbi malzeme üreten sektördeki tüm firmalar bugünlerde yoğun bir biçimde hızlı sonuç veren test kitleri geliştirmek için çaba sarfediyor. Bosch'tan yapılan açıklamaya göre geliştirilen hızlı test, markanın daha önce kullanılan bir analiz cihazını baz alıyor. Koronavirüsü tespit edebilme kabiliyetine sahip özel kartuşların kullanımı bu cihaz üzerinden yapılıyor. 

dpa,Reuters / ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

"Bir hafta sonra doktor bulamayabiliriz"

DW Türkçe’nin görüştüğü doktorlar, resmi sayıların gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Koronavirüs vakaları ve ölümlerin, söylenenden çok daha fazla olduğu belirtiliyor. (26.03.2020)  

Benzer içerik

Deutschland Merkel muss wegen Kontakt zu Corona-Infiziertem in Quarantäne

Merkel hastalanırsa ne olur? 23.03.2020

Evinde karantinada bulunan Başbakan Merkel’in ilk koronavirüs testi negatif çıktı. Merkel şimdilik başbakanlık faaliyetlerini evden yürütüyor. Ancak Merkel hastalandığı takdirde, B planı devreye girecek.

Italien | Coronavirus: Leere Stühe und Tische in Venedig

+++Canlı Anlatım: Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bini geçti 25.03.2020

Koronavirüs salgınında tüm dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geride bıraktı. Salgın nedeniyle Türkiye'de okullar 30 Nisan'a kadar kapalı kalacak. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda okuyabilirsiniz.

Türkei Fotoreportage Gesundheitswesen Symbolbild

Türkiye'de can kaybı 9'a yükseldi 20.03.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınında can kaybının 9'a yükseldiğini, vaka sayısının da 670'e ulaştığını açıkladı. Vakıf ve özel hastaneler pandemi hastanesi olarak ilan edildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Frank-Walter Steinmeier

Cumhurbaşkanı Steinmeier’den halka teşekkür mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, koronavirüs salgınında dayanışma gösteren halka ve fedakarca çalışan meslek gruplarına, yayınladığı bir video mesajı ile teşekkür etti.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  