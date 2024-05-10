Borrell: Bazı AB ülkeleri 21 Mayıs'ta Filistin'i tanıyacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 21 Mayıs'ta İspanya, İrlanda ve Slovenya'nın aralarında bulunduğu bazı üye ülkelerin Filistin devletini tanımaya hazırlandığını duyurdu.

İspanyol radyosu RNE'nin sorularını yanıtlayan Borell, 21 Mayıs'ta bu ülkelerin Filistin'i tanıyıp tanımayacağına ilişkin soruya "evet" şeklinde yanıt verdi. Borell, "Bu, siyasi nitelikte sembolik bir eylem. Bir devletten ziyade o devletin var olma iradesini tanıyor" ifadelerini kullanarak, Belçika ve bazı diğer AB üyelerinin de aynı adımı atabileceğine işaret etti.

Pedro Sanchez Fotoğraf: via REUTERS

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçen Mart ayında kalıcı barış için iki devletli çözümü elzem gören İspanya ve İrlanda'nın yanı sıra Malta ve Slovenya'nın İsrail'in yanı başında bir Filistin devletinin tanınması için ilk adımı atma konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, yaptığı açıklamada tanıma kararının alındığını belirtmiş ancak bir tarih vermemişti. Slovenya Başbakanı Robert Golob ise bu hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin devletini Haziran ortalarında tanıyabileceğine işaret etmişti. İrlanda kamu yayın organı RTE News de, hem İrlanda ve İspanya hem de Slovenya ve Malta arasında Filistin devletini topluca tanıma konusundaki temasların yoğunlaştığını bildirmişti.

İsrail'den "terörizm" tepkisi

İsrail, Filistin devletini tanımanın "terörizmi ödüllendirmek" olacağını savunarak bu adımın Gazze'de çatışmayı bitirmeye yönelik müzakereleri de baltalayacağını öne sürüyor. İspanya ve İrlanda uzun yıllardır Filistinlilerin haklarını savunan ülkeler arasında başı çekiyor.

Filistin devleti, 1988 yılından bu yana BM üyesi 193 ülkenin 139'u tarafından resmen tanındı.

DW,Reuters / SÖ,ET

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