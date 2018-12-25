Bolton ve heyeti Suriye için Ankara’da

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından ilk defa üst düzey Türk ve ABD'li yetkililer Suriye gündemiyle yüz yüze görüşmek için Salı günü bir araya geliyor.

Görüşme kapsamında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail temaslarının ardından Türkiye'de bulunuyor. Bolton’a ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Brett McGurk'un ABD'nin IŞİD'le mücadele koalisyonu özel temsilciliğinden istifa etmesinin ardından bu göreve getirilen ve aynı zamanda ABD Suriye Özel Temsilcisi olan James Jeffrey eşlik ediyor.

Salı günü Ankara'da gerçekleşecek görüşmelere Türkiye tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın katılması bekleniyor.

Görüşmede tarafların ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme süreci, çekme sonrasında sahada nasıl ilerleneceği, IŞİD ile mücadele, Türkiye'nin Suriye’ye olası operasyonu ile Suriye'deki Kürtlerin durumunu tartışması bekleniyor. Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre görüşmelerde Suriye’nin yanı sıra Patriot hava savunma sistemleri ve iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin ele alınması da planlanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de YPG tarafından kontrol edilen Fırat'ın doğusundaki bölgeye askeri bir operasyona her an başlanabileceği yönündeki açıklamasından kısa süre sonra Aralık ayının ortasında ABD Başkanı Trump, Suriye'de bulunan Amerikan askerlerini çekmeye karar verdiklerini açıklamıştı. Bunun üzerine Erdoğan operasyon konusunda "bir müddet daha beklemeye" karar verdiğini açıklamıştı.

Çoğunluğunu YPG’nin teşkil ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye ile ABD arasında uzun süredir sorun yaratan konular arasında yer alıyor. Türkiye YPG'yi, PKK’nın bir uzantısı ve terör örgütü olarak görürken, ABD PKK’yı terör örgütü olarak tanımakla birlikte SDG'yi IŞİD’e karşı önemli bir partneri olarak görüyor.

En son Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton İsrail ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan birliklerinin IŞİD yenilene ve Türkiye'nin ABD'nin müttefiki Kürt güçlerin güvenliği için güvence verene kadar çekilmeyeceği mesajını vermişti.

AFP,dpa,DW/DÇÜ,HT

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