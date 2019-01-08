 Bolton: Kürtler için ABD-Türkiye görüşmeleri devam edecek | DÜNYA | DW | 11.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Bolton: Kürtler için ABD-Türkiye görüşmeleri devam edecek

Hafta içinde Ankara’da görüşmelerde bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile ABD arasında Suriye’deki Kürtlerin durumu konusunda görüşmelerin haftaya devam edeceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile ABD arasında Suriye'deki Kürtlerin durumu konusundaki askeri görüşmelerin, her iki ülke için de kabul edilebilir bir sonuç çıkması umuduyla haftaya devam edeceğini belirtti.

Bir radyo programında konuşan Bolton; ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve kendisinin Türkiye'nin "bizimle birlikte IŞİD’e karşı savaşan Kürtlere zarar vermeyeceğine" sadık kalacağını anladıklarını söyledi.

Bolton, "Bu ordular arası görüşmelerde halen daha bu işin nasıl olacağıyla ilgili herkesin kendisini rahat hissedeceği taahhüt, protokol ve prosedürler için uğraşıyoruz. Ve haftaya devam edecek bu görüşmelerin her iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar doğurmasını umut ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Aralık ortasında Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğini duyurmasının ardından Ankara-Washington hattında Suriye'deki Kürt YPG güçleri nedeniyle gerginlik yaşanıyor. ABD öncülüğündeki IŞİD'le uluslararası mücadele koalisyonunun Cuma günü Suriye'den çekilmeye başladığı bildirilirken, Türkiye'nin Suriye'ye olası bir askeri operasyonu nedeniyle Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Hafta içinde Ankara'yı ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Suriye'den çekilme konusunu görüşmüştü. ABD yönetimi, Ankara ile bölgedeki Kürtlerin güvenliğini garanti altına alacak bir anlaşma yapma çabasında.

En son ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında bulunduğu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil'de yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin, Washington'ın IŞİD'le savaşan müttefiklerini koruma konusunda güvence verdiğini söylemişti.

rtr,DW/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

FAZ: Türkiye İdlib sözünü tutamadı

Suriye’deki gelişmeler ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Yunanistan ziyareti Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor. (11.01.2019)  

Çavuşoğlu: Suriye'ye operasyon ABD'nin çekilmesine bağlı değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyonunun ABD'nin çekilmesine bağlı olmadığını söyledi. Çavuşoğlu ABD çekilmese de Türkiye'nin operasyon yapabileceğini belirtti. (10.01.2019)  

Savunma Bakanı Akar Suriye sınırına gitti

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde bulunurken, Menbiç ve Fırat'ın doğusu ile alakalı planlamaların yapıldığını söyledi. (11.01.2019)  

IŞİD'le mücadele koalisyonu: Suriye'den çekilme başladı

ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu birliklerin planlandığı gibi Suriye'den çekildiğini açıkladı ancak ayrıntı vermedi. Perşembe gecesi Haseke'den ayrılan Amerikan konvoyunun Irak tarafına geçtiği öne sürüldü. (11.01.2019)  

Pompeo: Erdoğan Kürtlerin korunması için güvence verdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'a düzenlediği sürpriz ziyaret kapsamında gittiği Erbil'de Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerin korunması konusunda güvence verdiğini söyledi. (09.01.2019)  

Benzer içerik

USA neuer Sicherheitsberater John Bolton

John Bolton İbrahim Kalın'la görüştü 08.01.2019

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton liderliğindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'la görüştü. Suriye'den çekilme planı ve Kürtlerin güvenliğinin konuşulduğu tahmin edilen görüşmeden sonra bir açıklama yapılmadı.

USA John Bolton

Bolton ve heyeti Suriye için Ankara’da 08.01.2019

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD askerlerinin Suriye’den çekileceği haberinin ardından Suriye konusunu görüşmek üzere beraberindeki heyetle birlikte Ankara’ya gitti.

Türkische Panzer in Syrien

"Türkiye ABD çekilmeden saldırmayacak" iddiası 08.01.2019

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a Ankara'daki temasları sırasında "ABD askerleri çekilmeden Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapmayacağının" iletildiğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

IŞİD'le mücadele koalisyonu: Suriye'den çekilme başladı

ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu birliklerin planlandığı gibi Suriye'den çekildiğini açıkladı ancak ayrıntı vermedi. Perşembe gecesi Haseke'den ayrılan Amerikan konvoyunun Irak tarafına geçtiği öne sürüldü.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  