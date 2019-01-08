Bolton: Kürtler için ABD-Türkiye görüşmeleri devam edecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile ABD arasında Suriye'deki Kürtlerin durumu konusundaki askeri görüşmelerin, her iki ülke için de kabul edilebilir bir sonuç çıkması umuduyla haftaya devam edeceğini belirtti.

Bir radyo programında konuşan Bolton; ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve kendisinin Türkiye'nin "bizimle birlikte IŞİD’e karşı savaşan Kürtlere zarar vermeyeceğine" sadık kalacağını anladıklarını söyledi.

Bolton, "Bu ordular arası görüşmelerde halen daha bu işin nasıl olacağıyla ilgili herkesin kendisini rahat hissedeceği taahhüt, protokol ve prosedürler için uğraşıyoruz. Ve haftaya devam edecek bu görüşmelerin her iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar doğurmasını umut ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Aralık ortasında Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğini duyurmasının ardından Ankara-Washington hattında Suriye'deki Kürt YPG güçleri nedeniyle gerginlik yaşanıyor. ABD öncülüğündeki IŞİD'le uluslararası mücadele koalisyonunun Cuma günü Suriye'den çekilmeye başladığı bildirilirken, Türkiye'nin Suriye'ye olası bir askeri operasyonu nedeniyle Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Hafta içinde Ankara'yı ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Suriye'den çekilme konusunu görüşmüştü. ABD yönetimi, Ankara ile bölgedeki Kürtlerin güvenliğini garanti altına alacak bir anlaşma yapma çabasında.

En son ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında bulunduğu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil'de yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin, Washington'ın IŞİD'le savaşan müttefiklerini koruma konusunda güvence verdiğini söylemişti.

rtr,DW/DÇÜ,HT

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