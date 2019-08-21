Bolsonaro Amazon yangınlarından STK'ları sorumlu tuttu

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Amazon ormanındaki yangınlardan dolaylı olarak çevre örgütlerini sorumlu tuttu. Brezilya'da yayınlanan günlük Folha de São Paulo gazetesine açıklamalarda bulunan sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, "Sivil toplum kuruluşları bana karşı, Brezilya hükümetine karşı dikkat çekebilmek için kriminel eylemlerde bulunmuş olabilirler" dedi ve buna ilişkin kanıtı olmadığına işaret etti. Bolsonaro, hükümetin maddi kaynakları kısıtlaması nedeniyle sivil toplum örgütlerinin bu yola başvurmuş olabileceğini de sözlerine ekledi.

Brezilya lideri Amazon ormanına ilişkin politikasını eleştiren Almanya ve Norveç gibi Avrupa ülkelerini de isim vermeksizin "Bu karşı karşıya kaldığımız bir savaş" sözleriyle eleştirdi.

Bolsonaro'nun, Amazon bölgesini tarım ve madencilik bakımından geliştirme sözü vermesi yurt içinde ve dışında ormanların tahrip edileceği endişelerine yol açmıştı. Almanya ve Norveç bu nedenle Amazon ormanı için yaptıkları mali yardımları kesmişlerdi. Uzmanlar Amazon'da yasal olmayan yollarla kesilen ağaç sayısında geçen yıla oranla yüzde 45 artış bekliyor. Amazon bölgesinde halen dakikada üç futbol sahası kadar orman alanı yok oluyor.

Amazon ormanlarındaki ağaçların kesilmesi çevre örgütleri tarafından endişe ile karşılanıyor

Rekor sayıda orman yandı

Dünyanın akciğerlerinden biri olarak görülen Amazon ormanının büyük bölümüne ev sahipliği yapan Brezilya'da bu yıl rekor sayıda orman yangını çıktı. Orman yangınları geçen yıla göre yüzde 82'i arttı. Brezilya'daki Ulusal Uzay Araştırmaları Kurumu (INPE) ülkede bu yıl içinde 72 bin 843 yangın tespit edildiğini açıkladı. Bu, kurumun kayıt tuttuğu 2013 yılından beri ulaşılan en yüksek sayı oldu. Ülkedeki orman yangınlarının sayısı 2017 ve 2018'de düşmüştü. Brezilya'da 2018'de 39 bin 759 orman yangını çıkmıştı. NPE, 2019'daki yangınların çok büyük bölümünün Amazon ormanında yaşandığını belirtti. Kurumun topladığı uydu görüntülerine göre, ülkede 15-19 Ağustos tarihleri arasında 9 bin 507 orman yangını tespit edildi. Yangında oluşan duman bulutları 2 bin 700 kilometre uzaktaki Sao Paulo'ya ulaşarak, kentin üzerini kapladı.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) Amazon Programı Yöneticisi Ricardo Mello, Amazon bölgesindeki yangınların çoğunun insanlar tarafından çıkartıldığını belirterek, çiftçilerin önce ağaçları kestiğini ve ardından beslediği büyükbaş hayvanlara alan açmak için yangın çıkarttığını aktardı. Mello, bölgedeki kuraklık nedeniyle de alevlerin ağaçsız alandan ormana yayıldığını belirtti.

Video izle 06:39 Paylaş Mayaların yağmur ormanlarının imdat çığlığı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/34hOX Mayaların yağmur ormanlarının imdat çığlığı

epd, AP,DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe