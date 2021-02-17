Nijerya'nın kuzeyinde etkin olan radikal İslamcı bir örgüt.

Boko Haram, ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırıldı. Boko Haram, Hausa dilinde 'Batı eğitimi günahtır' anlamına geliyor. Örgüt, 2015 yılında IŞİD'e de bağlılık ilan etti. DW Türkçe'nin Boko Haram ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.