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Boko Haram

Nijerya'nın kuzeyinde etkin olan radikal İslamcı bir örgüt.

Boko Haram, ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırıldı. Boko Haram, Hausa dilinde 'Batı eğitimi günahtır' anlamına geliyor. Örgüt, 2015 yılında IŞİD'e de bağlılık ilan etti. DW Türkçe'nin Boko Haram ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Shoes of the kidnapped students from Government Science Secondary School are seen inside their class room Kankara, Nigeria, Wednesday, Dec. 16, 2020. Rebels from the Boko Haram extremist group claimed responsibility Tuesday for abducting hundreds of boys from a school in Nigeria's northern Katsina State last week in one of the largest such attacks in years, raising fears of a growing wave of violence in the region. (AP Photo/Sunday Alamba)

Nijerya’da yine onlarca çocuk kaçırıldı 17.02.2021

Nijerya’da bir okula baskın düzenleyen kimliği belirsiz kişiler onlarca öğrenci ve öğretmeni kaçırdı. Ülkenin batısındaki Kagara kasabasında meydana gelen olayda bir öğrencinin de vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Parents and relatives hold portraits of their girls during a commemoration five years after they were abducted by Boko Haram Jihadists group on April 14, 2019 at the Chibok Local Government. - On April 14, 2014, gunmen stormed the Chibok girls' boarding school, kidnapping 276 pupils aged 12-17, 57 of whom managed to escape by jumping from the trucks. After negotiations with Boko Haram, 107 of the girls either escaped, were released in exchange for prisoners or were recovered by the army. 112 Chibok girls are still missing. (Photo by Audu Ali MARTE / AFP) (Photo credit should read AUDU ALI MARTE/AFP via Getty Images)

Nijerya'daki öğrenci kaçırmalarını Boko Haram üstlendi 15.12.2020

Radikal İslamcı Boko Haram örgütü, Nijerya'nın kuzeyindeki öğrencilerin kendileri tarafından kaçırıldığını açıkladı. Geçen hafta kaçırılan yüzlerce öğrenciden haber alınamıyor.

TOPSHOT - A girl walks through the site where the Nigerian Air Force (NAF) mistakenly bombed the Rann Internally-Displaced Peoples (IDP) camp in northeastern Nigeria near the Cameroonian border on July 29, 2017. On January 17, 2017 the Rann Internally-Displaced Persons (IDP) camp was bombed by the Nigerian Air Force (NAF), injuring hundreds of people, killing dozens of civilians and at least six humanitarian workers, in the mistaken belief that the large congregation of people was a Boko Haram militant gathering. / AFP PHOTO / STEFAN HEUNIS (Photo credit should read STEFAN HEUNIS/AFP/Getty Images)

Boko Haram'ın saldırısında 60 kişi hayatını kaybetti 01.02.2019

Boko Haram'ın Nijerya'da düzenlediği bir saldırı sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti. Rann kasabasına düzenlenen baskın, örgütün en ağır saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Stephanie Sinclair - Gewinnerin des Anja Niedringhauspreis 2017 Portrait of sisters Yagana, 21, Yakaka 19, and Falimata, 14, in Maiduguri, Nigeria, in 2016. The girls were abducted and held captive for years by Boko Haram militants until each found moments to escape. The terrorist group drew global outrage after abducting more than 270 schoolgirls from the town of Chibok, forcing many into marriage and motherhood. In armed conflicts, child marriage is increasingly used as a weapon of war, forcing girls to give birth give birth to the next germination of fighters. Thousands of girls remain missing in Nigeria with little help of rescue. Those who manage to escape struggle with little support to rebuild their lives.

UNICEF: Boko Haram binden fazla çocuk kaçırdı 13.04.2018

Nijerya'da 2013'ten bu yana Boko Haram'ın okul saldırılarında binden fazla çocuk kaçırıldı, binlerce öğretmen öldürüldü.
A view shows an empty classroom at the school in Dapchi in the northeastern state of Yobe, where dozens of school girls went missing after an attack on the village by Boko Haram, Nigeria February 23, 2018. REUTERS/Afolabi Sotunde

Boko Haram 76 kız öğrenciyi serbest bıraktı 21.03.2018

Nijerya'da geçen ay Boko Haram tarafından kaçırılan 110 kız öğrenciden 76'sının serbest bırakıldığı açıklandı.
02.2018 Geschlossen und menschenleer – die Mädchenschule in Dapchi

Nijerya 110 öğrencinin kaçırıldığını doğruladı 26.02.2018

Nijerya İstihbarat Bakanlığı Boko Haram'ın ülkenin kuzey doğusunda bulunan Dapchi'deki bir okula düzenlediği saldırının ardından 110 genç kızın kayıp olduğunu doğruladı.

Boko Haram terörü açlığa yol açıyor 29.09.2017

Nijerya’nın kuzeydoğusunda yıllardır radikal islamcı Boko Haram örgütü ile mücadele ediliyor. Boko Haram’ın saldırıları nedeniyle çiftçiler artık topraklarını ekemiyor insanlık dramı ağırlaşıyor.
07.05.2017 Nigeria's President Muhammadu Buhari smiles as he welcomes a group of Chibok girls, who were held captive for three years by the millitant group Boko Haram, in Abuja, Nigeria, May 7, 2017. Bayo Omoboriowo/Presidential Office/Handout via Reuters TPX IMAGES OF THE DAY ATTENTION EDITORS - FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Üç yıl sonra ailelerini görecekler 12.05.2017

Nijerya'nın Chibok kentinde Boko Haram tarafından üç yıl önce kaçırılıp, varılan uzlaşı sonucu cumartesi günü serbest bırakılan kızların kimlik tespitinin ardından ebeveynleriyle buluşturulacakları bildirildi.

Okuldan kaçırılan Nijeryalı kızlar serbest 08.05.2017

Boko Haram, 3 yıl önce kaçırdığı kız çocuklarından 82’sini serbest bıraktı. “Kızlarımızı geri getirin!” kampanyası sayesinde büyük bir başarı sağlandı.

UNICEF İyi Niyet Elçisi Orlando Bloom Nijer’de 24.02.2017

UNICEF İyi Niyet Elçisi Orlando Bloom, Boko Haram teröründen kaçanlar için Nijer'de oluşturulan kampı ziyaret etti. Nijer, Nijerya, Çad ve Kamerun'da Boko Haram sebebi ile evsiz kalan yaklaşık 2,3 milyon insan sığınmacı hayatı yaşıyor.
ARCHIV - Ein Soldat steht am 25.02.2015 Wache an der ElBeid-Brücke (l.h.) nahe Fotokol, Kamerun (Afrika). Das nigerianische Militär kämpft im Nordosten gegen die Terrorgruppe Boko Haram. Nun hat ein Luftangriff versehentlich ein dicht besiedeltes Flüchtlingslager getroffen. (zu dpa «Mindestens 50 Tote bei Luftangriff auf Flüchtlingslager in Nigeria» vom 17.01.2017) Foto: Edwin Kindzeka Moki/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Nijerya Ordusu mülteci kampını bombaladı 17.01.2017

Nijerya Ordusu radikal İslamcı Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda bir mülteci kampını hedef aldı. 'Yanlışlıkla' meydana geldiği belirtilen saldırıda en az 52 sivil öldü, 120 kişi de yaralandı.

Screenshot from Boko Haram

Nijerya'da Boko Haram "bitirildi" mi? 05.01.2017

Nijerya'da devlet radikal İslamcı Boko Haram örgütünün bitirildiğini açıklarken, güvenlik uzmanları kökenine inilmeden sorunun çözülemeyeceği görüşünde.
FILE- In this Friday Feb. 24, 2006 file photo, Militants wearing black masks, military fatigues and carrying Kalashnikov assault rifles and rocket-propelled grenade launchers, patrol the creeks of the Niger Delta area of Nigeria. Nigeria's military says some officers are selling arms and ammunition to Boko Haram, indicating the corruption bedeviling the country's fight against the Islamic extremists continues despite government efforts to halt graft. The admission comes three weeks after the Nigerian army said a military tribunal is trying 16 officers and troops accused of offenses related to the fight against Boko Haram, including the theft and sale of ammunition. (AP Photo/George Osodi file) |

Nijerya basını: Boko Haram canlı kalkan kullanıyor 29.12.2016

Nijerya'da Boko Haram örgütünün kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığı bildiriliyor. Canlı kalkan olarak kullanılanlar arasında Chibok kızlarının da olabileceği öne sürüldü.
Nijerya’da çifte intihar saldırısı: 30 ölü

Nijerya’da çifte intihar saldırısı: 30 ölü 09.12.2016

Nijerya’nın Madagali kentinde bir pazarda iki kadın tarafından düzenlediği belirtilen çifte intihar saldırısında en az 30 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıyı düzenleyenlerin Boko Haram üyesi olduğu düşünülüyor.
epa05584372 Wife of the Vice President of Nigeria, Oludolapo Osinbajo (2-L) consoling one of the 21 released Chibok girls in Abuja, Nigeria, 13 October 2016. Reports says 21 of the 270 girls siezed by Islamist militant group Boko Haram in 2014 were released. According to President Muhammadu Buhari's spokesman the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the Swiss government mediated the release. EPA/STR EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++

Boko Haram'ın bıraktığı kızlar ailelerine kavuştu 17.10.2016

Nijerya’da Boko Haram’ın üç gün önce serbest bıraktığı 21 kız öğrenci ailelerine kavuştu. Kızlar, örgütün esaretinde yaşadıklarını anlattı.
18.05.2016 Mehr als zwei Jahre haben die Aktivisten von #BringBackOurGirls die Befreiung der Mädchen von Chibok gefordert (Chibok, Nigeria); Copyright: DW/K. Gänsler

Boko Haram 21 kızı serbest bıraktı 13.10.2016

Nijerya'da iki buçuk yıl önce kaçırılan kız çocuklarından 21'nin Boko Haram'dan kurtulduğu bildirildi. Ancak kızların ne şekilde kurtarıldığı bilinmiyor.

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