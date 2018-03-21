 Boko Haram′ın saldırısında 60 kişi hayatını kaybetti | DÜNYA | DW | 01.02.2019

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DÜNYA

Boko Haram'ın saldırısında 60 kişi hayatını kaybetti

Boko Haram'ın Nijerya'da düzenlediği bir saldırı sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti. Rann kasabasına düzenlenen baskın, örgütün en ağır saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Nigeria - Boko Haram Konflikt (Getty Images/AFP/S. Heunis)

Nijerya'nın Rann kasabasına Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu 60 kişinin öldüğü açıklandı.

Uluslararası Af Örgütü, Boko Haram'ın Kamerun sınırındaki kasabaya Pazartesi günü motorlarla girerek, evleri ateşe verdiğini ve kasabalıları öldürdüğünü duyurdu. 

Af Örgütü, Boko Haram operasyonu sonrası bölgede meydana gelen yıkımı gözler önüne seren bir uydu fotoğrafını da paylaştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Nijerya Direktörü Hugues Robert, bölgede yaşanan insani krizi, "Çoğu insan şok halinde ve tanıklık ettikleri karşısında endişe duyuyor. Sahip oldukları her şeyi kaybettiler. Şu an her şeye ihtiyaçları var" sözleriyle anlattı.  

Renn kasabasına Ocak ayı ortasında düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 9 bin kişi evlerini terk ederek, Kamerun'a sığınmak zorunda kalmıştı.

Boko Haram'ın en ağır saldırılarından biri olarak kayıtlara geçen eylem, Nijerya'da aşırıcı grupların tekrar güç kazandığı bir dönemde düzenlendi. Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, daha önce yaptığı açıklamalarda Boko Haram'ın teknik olarak yenildiğini söylemişti. 

"Batılı eğitim haramdır" anlamına gelen Boko Haram'ın eylemleri nedeniyle Afrika'da 27 bin kişi öldü, iki milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Aralarında okul çağındaki çocuklarının da olduğu çok sayıda sivili kaçıran Boko Haram militanları, Kasım'da Nijer'in güneydoğusundaki köylerden onlarca kız çocuğunu kaçırmıştı.

AP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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