 Boğaziçi rektörü Melih Bulu görevden alındı | Türkiye | DW | 15.07.2021

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Türkiye

Boğaziçi rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasıyla yılın başında yoğun protestolara yol açan rektör Melih Bulu görevden alındı.

Boğaziçi Üniversitesinde akademisyenlerin protestosu

Boğaziçi Üniversitesinde akademisyenlerin protestosu

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması bu yılın başında protestolara yol açan rektör Melih Bulu görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındığı bildirildi.

Prof.Dr. Melih Bulu

Prof.Dr. Melih Bulu

2 Ocak'ta atanmıştı

Bulu, 2 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış ve rektörün seçimle belirlenmesi gerektiğini savunan öğrenci ve akademisyenlerin protestosuyla karşılaşmıştı. Aylardır süren gösteriler sırasında öğrenci ve akademisyenler Bulu'ya kadrolaşa suçlamasında da bulunmuştu.

Polis müdahalesi ve öğrencilere elektronik kelepçe takılması gibi uygulamalarla gündemden düşmeyen protestolara diğer üniversiteler de destek vermiş, Türkiye'nin çeşitli illerindeki kampüslerde dayanışma gösterileri düzenlenmişti.

 

DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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