BND ve CIA'in istihbarat skandalı ifşa edildi

Alman kamu televizyonu ZDF, Washington Post ve İsviçre kanalı SRF'in ortaklaşa yaptığı haberde, Almanya'nın dış istihbarat kuruluşu BND ile ABD'nin dış istihbarat servisi CIA'in ortaklaşa dinleme faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı. BND ve CIA'in çalışanları tarafından hazırlanan belgelere dayandırılan haberde, iki istihbarat servisinin 100'den fazla ülkede kripto cihazları satan bir şirket üzerinden şifreli haberleşmeleri dinlediği belirtildi.

Haberde araştırmaya katılan yayın kuruluşlarının BND ve CIA'in 1970-1993 yılları arasındaki operasyonlarının anlatıldığı ve şimdiye kadar yayınlanmayan yaklaşık 280 sayfa belgenin incelediği kaydedildi. Belgelerin iki gizli servisin çalışanları tarafından hazırlandığı ifade edildi.

BND ve CIA'in hükümetlere kripto cihazları ve şifreleme teknikleri satan İsviçre merkezli Crypto AG şirketi üzerinden şifreli haberleşmelere ulaştığı belirtilen haberde, hükümetlerin bu şirketle daha sonra ilişkilerini kestiği de aktarıldı. Ancak şirkette CIA ya da BND'nin çalışanlarının olup olmadığı ve istihbarat çalışanlarının şifrelemeyi kırmak için şirketin kullandığı teknikleri manipüle edip etmediği bilinmiyor.

Türkiye de dinlenen ülkeler arasında

Belgelere göre aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin diplomatik ve askeri haberleşmesinin kapsamlı olarak izlendiği tahmin ediliyor. Belgelerde dinlenen ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, İtalya, İspanya, eski Yugoslavya ve İrlanda'nın da adı geçiyor. Ortaya çıkarılan dinleme operasyonuna CIA'in Minerva, BND'nin de Rubikon adını verdiği belirtiliyor ve belgelerde bu operasyonun İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde en başarılı istihbarat faaliyeti olarak değerlendiriliyor.

Crypto şirketinin merkezi İsviçre'de

Belgelere göre manipüle edilmiş cihazların en büyük alıcısı Suudi Arabistan ve İran. Alman ve Amerikan gizli servislerinin Tahran'daki 1979 tarihli ABD Büyükelçiliği baskının olduğu dönemde dahil, İran hükümetinin gizli görüşmelerini on yıllar boyunca dinlediği aktarılıyor.

Elde edilen belgelere göre iki gizli servisin önceden haberdar olduğu olaylar arasında Şili Devlet Başkanı Salvador Allen'nin 1973 yılında devrilmesi de var. Ayrıca bu iki istihbarat servisinin Arjantin'deki askeri cuntanın ağır insan hakları ihlalleri konusunda da haberdar olduğu öğrenildi.

Dünyada 120'den fazla ülkenin güvenli haberleşme için bu şirketin tekniklerini kullandığı kaydedilen haberde, Die Cyrpto International Group adlı bir şirketin 2018 yılında Cyrpto AG'nin isim haklarını aldığına işaret edildi ve bunun endişe verici olduğu değerlendirmesi yapıldı. Ancak konuyla ilgili görüşü alınan şirketin ise BND, CIA ve Crypto AG ile bir bağlarının olmadığını söylediği de aktarıldı.

İşbirliği doğrulandı

Almanya'nın eski Başbakanlıktan Sorumlu Bakanı Bernd Schmiedbauer, gizli servislerin bu faaliyetini ZDF'e yaptığı açıklamada doğrularken BND'nin CIA ile işbirliğini 1993 yılında sonlandırdığını da söyledi. Ortaya çıkan istihbarat skandalı ile ilgili olarak İsviçre Federal Konseyi'nde bir soruşturma başlatıldı.

DW,dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe