 BM’nin Suriye’ye insani yardımları durabilir | DÜNYA | DW | 10.01.2020

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DÜNYA

BM’nin Suriye’ye insani yardımları durabilir

Suriye'de iç savaş mağduru yaklaşık dört milyon insanın yararlandığı Birleşmiş Milletler insani yardımları geceyarısından itibaren durma tehlikesi ile karşı karşıya.

(Foto: Arşiv)

(Foto: Arşiv)

Birleşmiş Milletler (BM) örgütü, Suriye'daki iç savaşın mağdurlarına yönelik insani yardımları gece yarısından itibaren durdurmak zorunda kalabilir. Büyük çoğunluğu İdlib bölgesinde olmak üzere, yaklaşık dört milyon kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayan ve dört ayrı sınır kapısından ülkeye sokulan insani yardımlar, konuyla ilgili kararın BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) uzatılmaması durumunda cuma gece yarısından itibaren duracak.

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Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında, Suriye'nin İdlib vilayetinde ateşkes ilan edildiği bildirildi. (09.01.2020)

BM, Suriye ordusunun saldırıları nedeniyle 300 bin kişinin İdlib'i terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Türkiye sınırına doğru ilerleyen İdliblilerin beslenme ve barınak sorunları olduğu belirtildi. (07.01.2020)

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'den 200-250 bin sığınmacının Türkiye sınırına ilerlediğini söyleyerek, "Biz insana karşı bu noktada Batı'nın yaptığı gibi bariyerler, dikenli teller oluşturamayız" dedi. (02.01.2020)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi mutabakatı kapsamında TSK’ya ait 12 gözlem noktasının oluşturulduğunu belirterek, "12 gözlem noktasını boşaltmayacağız" dedi. (29.12.2019)

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir sözcüsü New York’ta yaptığı açıklamada, BMGK’nin insani yardımlara hukuki temel sağlayan kararı uzatmaması halinde, gerek BM'nin, gerekse BM ile ortak çalışan insani yardım örgütlerinin, çok zor durumda olan milyonlarca insana ulaşmakta büyük zorluk yaşayacağını ifade etti.

Tek seçenek Türkiye

Birleşmiş Milletler’de görev yapan bazı diplomatların aktardığına göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın müttefiki olan Rusya ve diğer bir BMGK üyesi Çin, insani yardımların halihazırda geçerli olan koşullarda devam etmesine karşı çıkıyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcülerinden Jens Laerke, kararın uzatılmaması durumunda BM’nin bir "B planı" olmadığını ifade etti. Laerke, sürenin dolacağı cuma gece yarısına dek kamyonların bölgeye gıda, içme suyu ve ilaç götürmeye devam edeceklerini ancak şu an açık olan sınır kapılarının kapatılması durumunda tek seçeneğin yardımları Türkiye üzerinden taşımak olduğunu vurguladı.

Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından BMGK’ye taşınan, insani yardımların devamı ile ilgili karar tasarısı, geçen yılın son günlerinde Rusya ve Çin’in vetosu ile bloke edilmişti. Rusya bu tutumuna gerekçe olarak, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın Suriye’nin büyük bir kesiminde kontrolü ele geçirdiği için, mevcut koşullarda ülkeye dışarıdan yardım götürülmesine gerek kalmadığını öne sürüyor. Ancak BMGK’ye üye 15 daimi ve geçici üye ülkelerin temsilcileri, kararın uzatılması için cuma günü boyunca görüşmelere devam ediyor.

Beşar Esad’a bağlı Suriye ordusu, Rusya’nın da desteği ile ülkenin kuzeybatısındaki İdlib bölgesi ve civarında kontrolü yeniden ele geçirmek için bir süredir operasyonlar düzenliyor. Söz konusu bölge, ülkede Esad karşıtı grupların egemenliğinde olan son yerlerden biri. On binlerce radikal İslamcı savaşçının bulunduğu İdlib’de yaklaşık üç milyon sivil yaşıyor. Geçen yıl nisan ayından bu yana, bölgeye yönelik sürdürülen operasyonlarda bin 300’den fazla sivil hayatını kaybetti. Aynı dönemde yaklaşık 700 bin kişi bölgeyi terk ederek kaçtı.

epd / ET,AÜ

© Deutsche Welle

 

 

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