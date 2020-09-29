 BMGK′dan Ermenistan ve Azerbaycan′a ateşkes çağrısı | DÜNYA | DW | 30.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BMGK'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dağlık Karabağ’da üç gündür savaş halinde olan Ermenistan ile Azerbaycan’a ateşkes çağrısı yaptı.

Fotoğraf arşiv: BM Güvenlik Konseyi

Fotoğraf arşiv: BM Güvenlik Konseyi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Dağlık Karabağ gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı yaptı.

Açıklamada "Konsey üyeleri Genel Sekreter'in çatışmaların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve vakit kaybetmeden müzakerelere geri dönülmesi yönündeki çağrısına destek ifade etmiştir" denildi. 15 üyeli Konsey açıklamasında, "Dağlık Karabağ temas hattı boyunca geniş çaplı askeri operasyonlar olduğu yönündeki haberleri endişeyle karşılamaktadır" ifadelerine yer verdi.

BMGK bölgede şiddete başvurulmasını kınadı ve  can kayıplarından dolayı üzüntü duyulduğunu ifade etti.

Minsk Grubu başkanlarına çağrı

BMGK aynı zamanda Dağlık Karabağ sorununun çözümü için oluşturulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eşbaşkanlarının (ABD, Rusya, Fransa) merkezi rolüne de "tam destek" açıklaması yaptı. Tüm taraflardan "koşulsuz bir biçimde derhal diyaloga başlanması için" üç ülkeyle işbirliği yapmaları istendi.

New York'ta kapalı kapılar ardındaki toplantının yaklaşık bir saat sürdüğü belirtiliyor. Toplantının Almanya ve Fransa'nın ortak inisiyatifiyle düzenlendiği belirtiliyor.

Avrupa Birliği hükümet ve devlet başkanlarının Perşembe ve Cuma günleri yapacakları olağanüstü zirvede de Dağlık Karabağ konusunu ele almaları bekleniyor.

AFP / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Bakü ve Erivan'dan müzakere çağrılarına ret

Azerbaycan lideri Aliyev, Erivan'la Dağlık Karabağ konusunda masaya oturulması ihtimali bulunmadığını söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da mevcut atmosferin görüşmelere başlanması için uygun olmadığını belirtti.  

Rusya'dan Türkiye'ye "nüfuzunu kullan" çağrısı

Rusya, Türkiye'den Dağlık Karabağ'da ateşkes sağlanabilmesi için Bakü üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istedi. Ankara'dan ise "Tek çözüm, Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi" açıklaması geldi.  

"Ermenistan uçağı düşürüldü" iddiasına yalanlama

Bir Su-25 savaş uçağının Türkiye tarafından düşürüldüğünü öne süren Ermenistan'a Ankara ve Bakü'den yalanlama geldi.  

Merkel Paşinyan ve Aliyev'i arayarak ateşkes çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini telefonla arayarak ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı.  

Benzer içerik

Symbolbild | Tageszeitung

Dağlık Karabağ: Diplomasideki başarısızlığın bedeli 29.09.2020

Dağlık Karabağ krizi ile savaşın eşiğine gelen Ermenistan ile Azerbaycan'ın durumu Avrupa gazetelerinde geniş bir yer buluyor.

Aserbaidschan Konflikt um Berg-Karabach

Dağlık Karabağ için BM devrede 28.09.2020

BM, Dağlık Karabağ için devreye girdi. Genel Sekreter Guterres taraflarla görüşürken Güvenlik Konseyi acil oturuma hazırlanıyor. Ermenistan'daki Apostolik Kilisesi ise "vatanı savunma" çağrısı yaptı.

Deutschland Regierungssprecher Steffen Seibert

Almanya'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı 28.09.2020

Dağlık Karabağ'da çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Almanya'dan açıklama geldi. Alman hükümeti, Azerbaycan ve Ermenistan’a ateşkes ve derhal müzakerelere başlama çağrısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Berg-Karabach Konflikt (Aziz Karimov/Reuters)

Yorum: Dağlık Karabağ’da biraz savaş herkesin işine geliyor

Bir çatışmada arabulucular fırsatçı haline gelirse, barışa katkı sağlaması gerekenler savaştan kazanç sağlamaya başlarsa ne olur? Miodrag Soric yorumunda "Kafkaslar’da olduğu gibi çatışma sürer ve büyür" diyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  