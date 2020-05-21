BM’den Yunanistan’a “geri itmelerin” araştırılması çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Yunanistan'a sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye sınırından geri itildiğine dair iddiaların araştırılması çağrısında bulundu.

UNHCR Sözcüsü Babar Baloch Cuma günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, Yunan makamların insanları Türkiye'ye gönderdiğini belirterek, muhtemelen gruplar halinde geri itildiklerini ifade etti. Baloch, UNHCR'in daha önce de geri itmeler konusunda Yunan hükümeti ile temasa geçtiğini belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, kişinin durumu gözetilmeden ve sığınma başvurusu yapmasına imkan sağlamadan, sınırı dışı edilmesi geri itme olarak tanımlanıyor.

UNHCR yetkilisi, Yunanistan'a deniz veya kara yoluyla ulaşan insanların geri itildiğine dair haberlerin ve mağdurların ifadelerinin Mart ayından bu yana arttığına dikkati çekti. Türkiye'den deniz ve kara yoluyla Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının Mart ayında yaklaşık 3 bin olduğunu, bu sayının geçen aylara göre oldukça düşük olduğunu belirten Sözcü Baloch, buna karşılık geri itmelere ilişkin haberlerin arttığını ifade etti.

Adil iltica süreci hakkı

Yunanistan'ın sınırlarını kontrol etmek ve düzensiz göçü yönlendirmek istemesinin meşru bir hak olduğunu belirten Baloch, ancak Yunanistan'ın uluslararası insan hakları ve sığınmacıları koruyan standartlara uyması gerektiğini vurguladı. Yunanistan'ın sığınmacıların haklarını güvence altına almasını talep eden UNHCR Sözcüsü, Yunanistan'ın sığınmacıları sınırdan geri itmemesi gerektiğinin altını çizdi. UNCHR Sözcüsü Baloch, sığınmacının adil bir iltica sürecine hakkı olduğunu da sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de, Yunanistan sınırında göçmenlerin kimi zaman şiddet kullanılarak geri itildiğine dair görüntüleri kaygıyla karşıladığını açıkladı. IOM Sözcüsü Cuma günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırının yanı sıra iki ülke arasındaki deniz sınırından da bu türden haberlerin geldiğini belirtti. Sözcü, göçmenlerin Yunan sınır görevlilerinin şiddet kullandığını aktardığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan da, diğer Avrupa ülkeleri gibi limanları ile kara sınırlarının geçişlerini kapatmıştı.

Türkiye'nin Şubat ayı sonunda Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamasının ardından, çok sayıda göçmen Türkiye'nin Yunanistan sınırına toplanmıştı. Yunanistan'ın, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek için şiddete başvurduğu, sınırı geçen sığınmacıları da hukuka aykırı bir şekilde geri gönderdiği iddia edilmişti.

DW,epd,dpa/JD,TY

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