BM'den uyarı: Afganistan'da ağır insan hakları ihlalleri yaşanıyor

Radikal İslamcı Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ve birkaç gün içinde "barışçıl şekilde yönetimi devralmayı" planladıklarını açıklamasının ardından tüm dünyada gözler Afgansitan'a çevrildi.

Afganistan'ın durumu bugün acil gündemiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda da ele alındı. Oturumda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkede ağır insan hakları ihalleri yaşandığına dair haberler aldıklarını belirterek, bu ihlallerin özellikle kadınlar ve kız çocukları ile ilgili olduğunu söyledi. Guterres, BMGK'yı "Afganistan'daki küresel terörist tehdidi bastırmak ve temel insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için her tür mevcut aracı kullanmaya" çağırdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

"Afganistan halkını terk edemeyiz ve etmemeliyiz" diyen Guterres, "Uluslararası toplum, Afganistan'ın bir daha asla terör örgütleri için bir platform veya güvenli sığınak olarak kullanılmamasını sağlamak için birlik olmak zorundadır" dedi.

Afgan büyükelçiden çağrı

Afganistan'ın BM nezdindeki büyükelçisi Ghulam Isaczai ise "ülkede okula gitme, çalışma, siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılma özgürlüğünü kaybetmekle karşı karşıya olan" milyonlarca erkek, kadın, genç kız adına konuştuğunu ifade etti.

Isaczai, Güvenlik Konseyi'ne, Afganistan'da iktidarı zorla ele geçiren hiçbir yönetimi veya hükümeti tanımama çağrısı yaptı. Yetkili, kapsayıcı bir geçiş hükümeti kurulması için girişimlerde bulunulmasını istedi.

Pentagon: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz

Radikal İslamcı Taliban'ın başkent Kabil'de de kontrolü sağlaması nedeniyle birçok Batılı ülke, diplomatik personelini ve sivil vatandaşlarını Afganistan'dan tahliye etmeye çalışırken, Kabil'deki uluslararası havalimanında kalkış ve inişlere ara verildiği bildirildi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, şu anda askeri ve sivil uçakların havalimanını kullanmasına izin verilmediğini belirterek “Daha fazla insanın zarar görmesini istemiyoruz” diye konuştu. Kirby, uçuşların tekrar yapılabilmesi için Amerikan askerlerinin, Türkiye ve diğer ülkelerin askerleri ile havalimanının güvenliğini sağlamaya çalıştığını vurguladı. Toplam 6 bin askerin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlaması planlanıyor.

Kabil Havalimanı'nda 5 ölü

Öte yandan Başkent Kabil'in Taliban'ın kontrolüne geçmesinin ardından binlerce kişinin ülkeden kaçmak için Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na akın etmesiyle havalimanında bir kaos yaşandığı, çıkan arbedede en az beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hayatını kaybedenler arasındaki iki silahlı kişinin havalimanının güvenliğinden sorumlu Amerikan askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü duyurdu. Adının açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, "Barışçıl şekilde orada bulunan binlerce kişi arasından iki adam tehditkar şekilde silahlarını savurdu. İkisi de öldürüldü" dedi.

Tahliye edilenler Türkiye'ye geldi

Afganistan'da bulunan Türk vatandaşları da ülkeden tahliye ediliyor. Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçağının öğleden sonra saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indiği bildirildi.

Afganistan'da 1996-2001 yılları arasında iktidarda olan Taliban, 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin askeri müdahalesi sonucu devrilmişti. Ancak uluslararası birliklerin çekilmesiyle birlikte Taliban ülkede kontrolü geri kazandı. El Cezire kanalına açıklama yapan Taliban Sözcüsü Muhammed Naim "Ülkede savaş sona erdi" demiş ve kısa bir süre içinde ülkenin ne şekilde yönetileceğinin açıklığa kavuşacağını belirtmişti.

Reuters, AP, AFP, dpa/BÖ,JD

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