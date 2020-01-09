 BM’den Trump’a ″Blackwater″ tepkisi: Yanlış mesaj | DÜNYA | DW | 23.12.2020

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DÜNYA

BM’den Trump’a "Blackwater" tepkisi: Yanlış mesaj

ABD Başkanı Trump’ın Blackwater’ın dört çalışanı için özel af kararı Irak’ta infiale, BM'de ise tepkiye yol açtı. BM İnsan Hakları Komiserliği sözcüsü kararı “bu başkalarını cesaretlendirebilir” sözleriyle eleştirdi.

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Irak'ta sivillerin öldürülmesinden hüküm giymiş, özel güvenlik şirketi Blackwater’ın eski dört çalışanının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmesi tepkilere neden oldu. 

Trump’ın görev süresinin dolmasına kısa bir süre kala affettiği özel güvenlikçiler Nicholas Slatten, Evan Liberty, Dustin Heard ve Paul Slough, 16 Eylül 2007 tarihinde, başkent Bağdat’taki Nisur Meydanı’nda, sivil halkın üzerine ateş açmış, bu esnada 14 kişi hayatını kaybetmişti. Dört özel güvenlikçi ABD’de yargılandıkları davanın sonunda, 2014 yılında uzun süreli hapis cezasına çarptırılmışlardı. 

Irak: Gözden geçirilmeli

Olayın yaşandığı dönem Irak’taki ABD’li diplomatların güvenliğinden sorumlu olan Blackwater şirketi çalışanı dört özel güvenlikçinin Trump tarafından affedilmesine ilk tepki Irak’tan geldi. 

Irak Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD yönetiminden bu kararın gözden geçirilmesinin talep edileceğini bildirdi. Açıklamada, “Bu, ABD yönetiminin insan hakları, adalet ve hukuk devletine bağlılık taahhüdü ile tezat oluşturmaktadır” ifadesi kullanıldı.

Dustin Heard, Evan Liberty, Paul Slough, Nicholas Slatten

Dustin Heard, Evan Liberty, Paul Slough, Nicholas Slatten

BM: Başkalarını cesaretlendirebilir

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado ise, “ABD başkanının af kararlarından çok derin endişe duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Trump’ın affettiği özel güvenlikçilerin, işledikleri suçlardan ötürü hapis cezalarına mahkum edildiklerini hatırlatan Hurtado, “Onları affetmek cezasızlığa yol açarken aynı zamanda başkalarını gelecekte bu tür suçlar işlemeye cesaretlendirecektir" uyarısında bulundu.

“Adaletin sağlanmayacağını biliyorduk”

Biri çocuk, 14 sivilin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı Nisur Meydanı’ndaki olay sonrasında yürütülen polis soruşturmasında yer alan Iraklı polis Fares Saadi, Irak’ta infial yaratan af kararının sürpriz olmadığını, “Adaletin sağlandığını görmeyeceğimizi biliyorduk” sözleriyle dile getirdi. 

AFP’nin sorularını yanıtlayan Saadi, “Ben uzun zaman önce umudumu yitirmiştim” derken, Blackwater özel güvenlikçilerinin o gün rastgele halkın üzerine ateş açtıklarını anlattı.

Saadi, ABD'deki yargılama sürecini de yakından takip ettiklerini anlatırken, Paul Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard’ün önce 30 yıla, Nicholas Slatten’in ise ömür boyu hapse mahkum edildiklerini, sonrasında ise Slough, Liberty ve Heard’ün cezalarının yarı yarıya indirildiğini anlatarak, “Süreci yakından izledim, aşamalı olarak cezalar hafifletildi… Asla adaletin sağlandığını görmeyeceğimizi biliyordum” dedi. 

“Kanımız sudan ucuz”

Haitham Al Rubaie, olay sırasında tıp öğrencisi olan yirmi yaşındaki oğlu Ahmet ve karısı Mahasin’i kaybetmiş. AFP’ye bilgi veren bir avukat sadece Al Rubaie’nin, Blackwater şirketinin yaralananlara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ödediği tazminatı kabul etmediğini aktardı.

Tıp öğrencisi Ahmet’in ismini vermek istemeyen eski bir sınıf arkadaşı, ABD’deki af kararının kendisini hiç şaşırtmadığını söylerken, “Amerikalılar için kanımız sudan ucuz” dedi.

AP, dpa, AFP /DA, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Özel askeri şirketler mercek altında

ABD’de Blackwater skandalının 2007 yılında patlak vermesiyle, gözler özel güvenlik şirketlerine çevrilmişti. Ancak skandal sonrası tartışmalar duruldu. Alman barış araştırmacıları işte bu sessizliği bozmak istiyor.  

Sivilleri öldüren paralı askerlere hapis

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 17 silahsız sivili öldürmekten yargılanan Blackwater şirketine bağlı paralı askerlere cinayet ve taksirle adam öldürmekten ağır hapis cezaları verildi.  

'Blackwater' personeli suçlu bulundu

Irak'ta 2007 yılında sivilleri öldürmekle suçlanan Amerikan özel güvenlik şirketi Blackwater'ın 4 çalışanı yargılandıkları davada suçlu bulundu.  

‘Amerikan paralı askerleri Ukrayna’da savaşıyor’

Amerikan güvenlik şirketi Blackwater’ın devamı olan Academi’ye bağlı paralı askerlerin Ukrayna’nın doğusunda Moskova yanlısı güçlere karşı savaştığı ileri sürüldü.  

Emirlikler'e Blackwater birliği

Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Müslüman olmayan paralı askerlerden bir birlik kuruluyor. Projeyi, Irak'ta katliamla suçlanan Blackwater'ın kurucusu yürütüyor.  

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