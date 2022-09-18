BM'den Taliban'a: Okulları kızlara açın

Birleşmiş Milletler, yasağın birinci yılında Taliban'a Afganistan'da kız çocuklarına liseleri yeniden açma çağrısı yaptı. Taliban ise önce müfredatın İslami çizgiye göre düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Taliban'dan, Afganistan'da kız çocuklarının yeniden orta öğretime dahil edilmesini talep etti. Söz konusu çağrı Pazar günü, Afganistan'da kız çocuklarının eğitimine yasak getirilmesinin birinci yıl dönümünde yapıldı.

Taliban, 2021 yılının Ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten haftalar sonra erkek çocuklar için liseleri yeniden açarken, kız çocuklarına bunu yasaklamıştı. Geçen Mart ayında Afganistan Eğitim Bakanlığı kız çocukları için orta okulları açma kararı almış, ancak bu karar Taliban yönetimi tarafından saatler içinde geri çekilmişti.

BM Afganistan Yardım Misyonu, o zamandan beri ülkede bir milyondan fazla kız çocuğunun eğitimden yoksun bırakıldığını açıkladı. Misyonun başkanı Markus Potzel, yasağın yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, "Bu trajik, utanç verici ve tamamen engellenebilir bir yıl dönümü. Bir kuşağa ve Afganistan'ın geleceğine derin bir şekilde zarar veriyor" ifadelerini kullanarak bu yasağın dünyada bir benzeri olmadığını dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Taliban'a yasağı kaldırma çağrısı yaptı. Guterres, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir daha asla alamayacakları bilgi ve fırsatların kaybedildiği bir yıl. Kız çocukları okula ait. Taliban onları yeniden içeri almalı" ifadesini kullandı.

Pek çok Taliban yetkilisi yasağın geçici olduğunu öne sürerek, müfredatı İslami çizgiye göre yeniden düzenlemek için gereken finansmanın olmamasını yasağa gerekçe olarak sunuyor.

Afganistan Eğitim Bakanı, konunun bir "kültürel mesele" olduğunu, kırsalda yaşayan pek çok kişinin kız çocuklarını okula göndemek istemediğini belirtti.

Taliban, Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinin ardından, 1996-2001 yıllarındaki yönetiminden farklı olarak daha yumuşak bir İslami rejim sözü vermişti. Ancak ülkede kız çocuklarına ve kadınlara pek çok kısıtlama getiriliyor. Okulların yasaklanmasının yanı sıra,kadınların hükümet işlerinde çalışması engelleniyor ve kamusal hayatta vücutlarını tamamen kapatacak şekilde burka giymeleri emrediliyor.

Afganistan'ın bazı bölgelerinde kamuya açık okullara, o bölgelere hakim olan aşiretlerin baskısıyla kız çocukları gitmeye devam ediyor. Ancak başkent Kabil ve Kandahar eyaleti gibi, Taliban'ın hüküm sürdüğü ülkenin büyük bir kısmında kızlar orta öğretim imkanından faydalanamıyor.

AFP / AI, ET