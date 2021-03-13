BM'den Türkiye'deki mülteciler için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Başkanı Fillippo Grandi, Brüksel'de önümüzdeki hafta Suriye'ye yardım için düzenlenecek olan donörler konferansı öncesinde uluslararası topluma çağrıda bulundu.

En fazla Suriyeli sığınmacı gruplarının yaşadığı Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'da planlanan destek programları için yaklaşık 5 milyar 800 milyon dolar gerektiğini söyleyen Grandi, bu programların finanse edilmemesi durumunda Avrupa'ya doğru yeni sığınmacı akınlarının olabileceğini söyledi.

BMMYK Başkanı Fillippo Grandi

Lübnan'dan Kıbrıs'a şimdiden yola çıkan tekneler olduğunu söyleyen Grandi, geçen yıl Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle ekonomisi sarsılan Lübnan'ın durumunun özellikle çok zor olduğunu ifade etti. Grandi, "Lübnan'ı mültecilerle baş başa bırakırsak ülkenin tabutuna bir çivi de biz çakmış oluruz" dedi.

AB'nin girişimiyle düzenleniyor

"Eğer anne ve babanın para kazanma imkanı yoksa, çocuklar okula gidemiyorsa ve aile sağlık imkanlarından yoksunsa çaresizlik kaçınılmazdır" diyen BM Kalkınma Programı Sorumlusu Achim Steiner de insanların böyle bir durumdan kurtulmaya çalışmasının sürpriz olmayacağını söyledi. Steiner, mülteciler için gerekli olan miktarın büyük bölümünün toplanacağından umutlu olduğunu da ifade etti.

Uluslararası Suriye Donörler Konferansı, 29-30 Mart tarihlerinde Avrupa Birliği'nin (AB) girişimiyle sanal olarak düzenlenecek.

Toplanan yardımların bu beş ülkedeki 4 milyon 800 bin Suriyeli mülteci ve sığınmacı için kullanılması planlanıyor. Geçen yıl düzenlenen yardım konferansında ise mülteciler için gereken maddi yardımın sadece yüzde 53 finanse edilmişti.

Öte yandan Türkiye, AB ile 2018 tarihli mülteci anlaşmasının da güncellenmesini istiyor. AB'den daha fazla mali destek isteyen Türkiye ve AB arasındaki müzakereler devam ediyor.

dpa,epd / HS,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe