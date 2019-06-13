BM'den Türkiye ve Rusya'ya İdlib çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Rusya ve Türkiye'ye İdlib konusunda uyarı geldi. New York'ta gazetecilere konuşan Guterres, "İdlib'deki çatışmaların şiddetlenmesi konusunda derin endişe taşıyorum ve çok sayıda aktörün müdahil olması nedeniyle durum oldukça tehlikeli" değerlendirmesini yaptı. Guterres, Türkiye ve Rusya'dan bölgede istikrarın sağlanması için zaman kaybetmeden harekete geçmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise Suriye'nin kuzeyindeki sağlık tesislerine yönelik tehdide dikkat çekti. Lowcock, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bölgede sağlık hizmeti veren tesislere yönelik 26 olayın gerçekleştiğini belirtti. BM yetkilisi, bu tesislerden ikisinin Suriye hükümetinin kontrolündeki alanda yer aldığını vurguladı.

Lowcock, BM'nin çakışmayı önleme mekanizması çerçevesinde kordinatları paylaşılan bir tesisin vurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Lowcock, "Bazı partnerlerimiz kordinatlarının savaşan taraflara verilmesinin sırtlarına hedef boyası sürdüğü hissine kapılıyor" diye konuştu. Lowcock ayrıca hastanelere yönelik saldırıların halkı korkutmak için bir taktik olduğu yönünde çıkarımda bulunan taraflar olduğunu dile getirdi.

BM'den gelen açıklamalara Rusya ve Suriye tepki gösterdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Hedef belirlenmeden operasyon düzenlendiği yönündeki suçlamaları reddediyoruz. Sivillere yönelik saldırı düzenlemiyoruz" dedi. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi de Suriye ve müttefiklerinin okullar ve hastaneleri hedef almadığını söyledi.

İnsan Hakları Gözlemevi: 445 sivil hayatını kaybetti

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib ve Hama'da Nisan ayından bu yana 103'ü çocuk olmak üzere 443 sivilin hayatını kaybettiğini belirtiyor. 300 binden fazla kişin evlerini terk etmek zorunda kaldığı da aktarılıyor.

Suriye'de muhalif ve cihatçı grupların son kalesi olarak görülen İdlib'de Rusya'nın desteği ile Suriye güçlerinin başlattığı operasyon Nisan ayından bu yana yoğunluk kazandı. Ankara ve Moskova, 2018 yılında vardığı Soçi mutabakatı ile İdlib'de sivillerin korunmasını amaçlayan gerginliği azaltma bölgelerinin kurulması konusunda anlaşmıştı. Ancak mutabakatın tam olarak uygulanamaması üzerine bölgeye yönelik operasyon başlatılmıştı.

Ankara'nın İdlib çevresinde 10'u aşkın askeri gözlem noktası bulunuyor ve Türk askerleri bölgede devriye faaliyeti yürütüyor. 3 milyon Suriyeli mülteciyi ağırlayan Türkiye, İdlib'de gerilimin tırmanmasının Türkiye'ye yeni bir mülteci akını yaratabileceğinden endişe duyuyor.

dpa,rtr/ÖA,HT

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