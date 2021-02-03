 BM′den Boğaziçi eylemleri açıklaması | TÜRKİYE | DW | 03.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

BM'den Boğaziçi eylemleri açıklaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Alman vekil Jensen de "göstericilerin yanındayız" mesajı verdi.

İstanbul'da Pazartesi ve Salı günü düzenlenen gösterilere polis müdahalede bulunmuştu

İstanbul'da Pazartesi ve Salı günü düzenlenen gösterilere polis müdahalede bulunmuştu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto için düzenlenen eylemlerde hükümetin izlediği tutuma uluslararası düzeyde de tepkiler geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, rektörlüğe Melih Bulu'nun atanmasını protesto için düzenlenen eylemlerde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barışçıl gösterilere katıldığı için gözaltına alınan bütün öğrencilerin ve protestocuların hemen serbest bırakılması çağrısında bulunuyor ve polisin aşırı güç kullanımına son vermesini talep ediyoruz" denildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Türk hükümet yetkililerinin LGBT+ bireylere yönelik sözlerini de kınadı. Açıklamada, "Yetkililerin LGBT bireylere yönelik nefreti ve ayrımcılığı teşvik eden homofobik ve transfobik açıklamalarını kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Alman vekil: "Göstericilerin yanındayız"

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden gençlere, polisin yönelik tutumu Almanya'dan da tepkiler geldi.

Federal Meclis İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komisyonu Başkanı Gyde Jensen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "göstericilerin yanındayız" mesajı verdi. Hür Demokrat Partili (FDP) siyasetçi, "Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Türkiye'de bilimsel özgürlüğün muhafaza edilmesi için protesto gösterileri düzenliyor. Erdoğan TOMA/silahlı polisler gönderiyor ve LGBT düşmanlığının arkasına sığınıyor. Ancak biz göstericilerin yanındayız" ifadesini kullandı.

Yeşiller parti Milletvekili Cem Özdemir de protesto eylemlerine katılanlara yönelik tutumu eleştiren açıklamalarda bulundu. Cem Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestocuların cesareti ve yaratıcılığı beni çok etkiliyor. Erdoğan'ın ise buna keskin nişancılarla karşılık vermesi akıl almaz. Alman hükümetinden, artık Türkiye'deki insanlarla dayanışma göstermesini bekliyorum" dedi. Cem Özdemir, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Berlin ziyareti sırasında İstanbul'da 200'den fazla göstericinin de gözaltına alındığını hatırlatarak, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer "Umarım bunu dile getirmiştir! NATO için de demokrasi ve hukukun üstünlüğü temel değerler" ifadesini kullandı. 

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei | Satellitenstart | Türksat 5A

Erdoğan'dan Boğaziçili gençlere: Öğrenci misiz, terörist misiniz? 03.02.2021

Erdoğan, Boğaziçili öğrencilere "Siz öğrenci misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" sözleriyle tepki gösterdi. Bahçeli de "vandal" ve "barbar" ifadelerini kullandı.

Türkei | Proteste an der Bogazici Universität in Istanbul

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 98 öğrenci serbest bırakıldı 02.02.2021

Boğaziçi Üniversitesi’ne polis müdahalesi sonrası gözaltına alınan öğrencilerden 98’i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Rektör danışmanı olarak görevlendirilen Aygören ise görevi kabul etmeyeceğini açıkladı.

Türkei Protesten gegen die Einsetzung eines neuen Direktors an der Bogazici-Universität

İzmir'de Boğaziçi'ne destek gösterisine polis müdahalesi 03.02.2021

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için İzmir'de düzenlenen eyleme polis biber gazı ile müdahale etti, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İzmir'deki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek eylemine polis müdahale etti

İzmir'de Boğaziçi'ne destek gösterisine polis müdahalesi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için İzmir'de düzenlenen eyleme polis biber gazı ile müdahale etti, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  