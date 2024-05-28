BM'den acil "Refah" toplantısı

İsrail'in Refah yakınlarındaki bir kampa düzenlediği hava saldırısına tepkiler artarken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi saldırının ardından acil toplantı yapacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail'in Refah kasabası yakınlarında bir mülteci kampına düzenlediği hava saldırısının ardından Cezayir'in çağrısı üzerine acil toplantı kararı aldı. BM Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze’de güvenli bir yer yok. Bu dehşetin durması gerekiyor" dedi. BM insan hakları temsilcisi Volker Türk ise ortaya çıkan görüntülerin "korkunç" olduğunu ifade etti.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre saldırıda 45 kişi öldü 249 kişi yaralandı.

AFP'nin edindiği bilgiye göre Refah'taki duruma ilişkin toplantı bu akşam basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Netanyahu: Trajik bir hata

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, saldırıya ilişkin "trajik bir hata" açıklamasında bulundu. İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) konuşan Başbakan Benyamin Netanyahu, hedefe ulaşılmadan savaşı sona erdirme niyetinde olmadığını söyledi.

Netanyahu'nun ofisinden Pazartesi akşamı yapılan açıklamada, İsrail Başbakanının, "Pes etmeyeceğim ya da teslim olmayacağım. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğim" dediği aktarıldı.

ABD'den tepki

Refah'a yönelik saldırıya ABD'den de sert tepki geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby saldırıda onlarca masum Filistinlinin öldürüldüğünü, kampın görüntülerinin "yıkıcı" ve "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi. Kirby İsrail'i sivilleri korumak için mümkün olan her türlü önlemi alması gerektiği konusunda uyardı.

Kirby ayrıca ABD hükümetinin saldırı hakkında bilgi almak için İsrail ordusu ve diğer yerel ortaklarla temasa geçtiğini belirtti.

Alman Basın Ajansı (DPA) tarafından ABD Dışişleri Bakanlığına iletilen bir soruya yanıt veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsrail'in Hamas'a karşı harekete geçme hakkı olduğunu vurgularken, elde edilen bilgilere göre saldırıda iki üst düzey teröristin öldürüldüğünü vurguladı, "Ancak daha önce de açıkça belirttiğimiz gibi İsrail sivil halkı korumak için mümkün olan tüm tedbirleri almalıdır" ifadelerini kullandı.

BM'den İsrail'e kınama

BM Genel Sekreteri António Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah yakınlarındaki bir mülteci kampına düzenlediği ölümcül hava saldırısını kınadı. Guterres Pazartesi günü internet üzerinden yaptığı açıklamada, "ölümcül çatışmalardan korunmak isteyen çok sayıda masum sivilin öldürüldüğünü" söyledi. Guterres, Gazze Şeridi'nde güvenli bir bölgenin bulunmadığını da sözlerine ekledi ve "Bu dehşet sona ermelidir" ifadelerini kullandı.

Almanya: İsrail "Hata" yaptı

Almanya hükümeti de İsrail tarafının "hata" yaptığını söyledi. Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, İsrail'in bu saldırıyı kasten yapıp yapmadığına ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirtirken "Bunun uluslararası hukuk açısından bir savaş suçu olup olmadığı sonucuna varmak, davanın gerçeklerini bilen avukatlara bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail, Refah kentinin kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) kontrolündeki Barkasat kampına hava saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu saldırının "Hamas teröristlerinin aktif olduğu bir komplekse" yönelik olduğunu söylemiş, saldırının "meşru hedefleri vurduğunu" iddia etmişti. İsrail ordusu saldırıda iki üst düzey Hamas temsilcisinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail hava saldırısı Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından gerçekleşti. İsrail kaynaklarına göre Pazar günü Refah'tan İsrail'e sekiz füze atıldı.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre şu ana kadar savaşta 35 bin 900'den fazla Filistinli öldü.

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DW, AFP /EÇ, TY