BM'den acil insani yardım uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) "Küresel İnsani Genel Bakış" (Global Humanitarian Overview) raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, pandeminin devam etmesi, iklim değişikliği ve çatışmaların daha fazla insanı kıtlığın eşiğine getirmesiyle dünya çapında insani yardıma olan gereksinimin artacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

BM İnsani Yardım Ajansı (OCHA) tarafından hazırlanan rapora göre dünya çapında 274 milyon insan gelecek yıl bir çeşit acil yardıma ihtiyaç duyacak. Raporda yürütülen tahminde 2021'de rekor düzeye ulaşan yardıma muhtaç insan sayısının gelecek yıl yüzde 17 daha artış göstereceğine işaret edildi. Bu oran 2022'de her 29 kişiden birinin insani yardıma ihtiyacı olacağı anlamına geliyor. Her 95 kişiden birinin yardıma ihtiyaç duyduğu 2015 yılına kıyasla 2022'de yüzde 250'lik artış meydana gelmiş olacak.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths gazetecilere verdiği demeçte, "muhtaç insan sayısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi. Griffiths ayrıca, "Bu kadar çok insana yardım etmek sürdürülebilir değil, ancak sürdürülmesi gerekiyor" diye konuştu.

BM'e bağlı ajansların ve diğer insani yardım kuruluşlarının yıllık öngörüsüne göre gelecek yıl 63 ülkede yardıma muhtaç durumda olan 183 milyon insana yardım sağlanması için 41 milyar dolar gerekecek. 2021 yılı için talep edilen yardım miktarı ise bu meblağın yaklaşık yüzde 35 altındaydı. Dört yıl öncesi ise yarısı kadardı.

Yemen'de bir mülteci kampı

Çatışmalar da yoksulluğu körüklüyor

Raporda, Afganistan, Etiyopya ve Myanmar gibi ülkelerdeki çatışmaların ve artan istikrarsızlığın giderek daha fazla insanı yardıma muhtaç duruma düşürdüğüne vurgu yapılırken, doğal afetler, iklim değişikliği ve pandeminin de yoğun şekilde insani ihtiyaçlara yol açtığı belirtildi.

Resmi rakamlara göre dünya çapında beş milyondan fazla insanın ölümüne yol açan Covid-19 salgınının özellikle yardıma muhtaç durumdaki insanlar için hala büyük ve hayati tehlike oluşturmaya devam ettiği kaydedilen raporda, virüsü kontrol altına almak için alınan önlemler nedeniyle de yaklaşık 20 milyon kişinin daha da yoksullacağı öngörüsünde bulunuldu.

Öte yandan pandeminin 2021'de yoksul ülkelerdeki, HIV, tüberküloz ve sıtma testlerinin yüzde 43 oranında azalmasına, dünya çapında da 23 milyon çocuğun temel çocuk aşılarından mahrum kalmasına yol açarak, küresel sağlık sistemlerini de tahrip ettiğine vurgu yapıldı.

Nijerya'daki BM kampı

İklim değişikiliğinin sonuçlarına dikkat çekildi

Aynı zamanda raporda, iklim kaynaklı felaketlerin artması ve küresel ısınmanın etkisiyle 2050 yılına kadar 216 milyon civarında insanın yaşadıkları ülke sınırları içinde göç etmek zorunda kalabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. İklim değişikliğinin açlık ve gıda güvensizliğinin artmasına yol açtığı belirtilirken, açlık benzeri koşulların dünya çapında 45 ülkedeki 43 milyon insan için "gerçek ve korkutucu bir olasılık" olmaya devam ettiği belirtildi. Raporda, "Sürdürülebilir ve acil önlemler alınmazsa, 2022 yılı felaket olabilir" ifadesine yer verilirken, dünya çapında 811 milyon insanın yetersiz beslendiğinin de altı çizildi.

Raporda, birçok ülkede yaşanan iç çatışmalara da değinilirken, özellikle Afganistan'da, Taliban'ın Ağustos ayında yeniden iktidarı ele geçirmesiyle kesilen uluslararası yardım nedeniyle bu ülkedeki durumun daha da kötüleştiğine dikkat çekildi. Perşembe günü yapılan açıklamada Afgan nüfusunun yüzde 65'ine tekabül eden 24 milyondan fazla insanın kıtlığın eşiğine, yaklaşık dokuz milyon insanın da yardıma muhtaç hale gelebileceği uyarısında bulunuldu. Bu bağlamda 2022'de Afganistan'daki 22 milyon muhtaç insana yardım edebilmek için 4,5 milyar dolar gerektiği ifade edildi. Bu rakam bir yıl önceki talebinin yaklaşık üç katı fazla.

BM geçen yıl yaklaşık 107 milyon kişiye insani yardım ulaştırdı. Örgüt, böylece hedeflediği yardım miktarının ancak yüzde 70'ini gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca Sudan'da açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan 500 bin civarında insana yardımda bulundu.

AFP/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe