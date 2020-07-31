 BM: Turizmde 120 milyon kişi işsiz kalabilir | DÜNYA | DW | 25.08.2020

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DÜNYA

BM: Turizmde 120 milyon kişi işsiz kalabilir

Birleşmiş Milletler, pandemi nedeniyle turizm sektöründe çalışan 120 milyon kişinin işsiz kalabileceği, gelir kaybının da 1,2 trilyon dolara ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM), küresel koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde turizm sektöründe  yaklaşık 120 milyon kişinin işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BM tarafından bugün yayınlanan raporda, küresel koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında sınırların kapatıldığı, otellerin çalışmadığı, uçak seferlerinin iptal edildiği hatırlatıldı. Rapora göre, 2020'nin ilk beş ayında uluslararası turistlerin sayısında yüzde 56 düşüş kaydedildi. 2020 yılı içinde turist sayısındaki düşüşün yüzde 78'e ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Turizm ihracat gelirlerinde ise 910 milyar ile 1,2 trilyon dolar arasında kayıp yaşanabileceği belirtildi. Raporda, turizm sektöründe çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmenin faaliyet gösterdiği hatırlatılarak, gelir kaybının sonuçlarının yıkıcı etkisi olabileceği vurgulandı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Sözcüsü Sandra Carvao istihdam kaybının "Özellikle kadınların, gençleri ve kayıt dışı çalışanları tehdit ettiğine" dikkati çekti.

"Kalkınmakta olan ülkeler için acil durum"

Dünyanın bir çok ülkesinde ekonominin turizme bağlı olduğuna işaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kriz gelişmiş ülkelerin ekonomileri için ağır bir şok, ama kalkınmakta olan ülkeler için acil bir durum oluşturuyor" dedi. Turizm sektörünün yeniden kalkındırılması gerektiğini ifade eden Guterres, ancak bunun "güvenli, adil ve iklim dostu" olacak şekilde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Guterres, turizme bağlı milyonlarca kişiyi koruyabilmek için seyahatlerin sorumluluk bilinci içinde ve sürdürebilir olması gerektiğini de sözlerine ekledi. BM Genel Sekreteri, turizm sektörünün yeniden canlandırılmasında iklim hedeflerine uyulmaması halinde, sera gazı emisyonunun artabileceği konusunda da uyarıda bulundu. BM raporuna göre, dünyadaki sera gazı emisyonunun yüzde 5'i turizm sektöründen kaynaklanıyor.

dpa / JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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