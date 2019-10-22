 BM, Türkiye’nin güvenli bölge planlarını inceleyecek | TÜRKİYE | DW | 02.11.2019

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TÜRKİYE

BM, Türkiye’nin güvenli bölge planlarını inceleyecek

BM Genel Sekreteri Guterres’in İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Türkiye’nin güvenli bölge planlarını inceleyeceği belirtildi.

BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Birleşmiş Milletlerin (BM), Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeye gönderilmesi planlarını inceleyeceği açıklandı. BM tarafından yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge planları ele alındı.

Açıklamaya göre, Genel Sekreter Guterres görüşmede sığınmacılarının "gönüllü, güvenli ve onurlu” bir şekilde geri dönüşünün BM için belirleyici olduğunun altını çizdi. Bunun yanı sıra BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bünyesinde oluşturulacak uzman ekibin planları inceleneceği ve Türk yetkililer ile görüşmeler yürüteceği belirtildi.

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri harekât devletlerarası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle uluslararası düzeyde tepkiyle karşılanmış ve Türkiye'nin ABD ve Rusya ile yaptığı mutabakatların ardından askeri harekât durdurulmuştu. Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata göre, Türkiye Suriye'nin kuzeyinde 120 kilometre genişliğinde ve Türkiye sınırından yaklaşık 30 kilometrelik derinlikte bir bölgeyi kontrol ediyor. Türkiye, burada oluşturulacak güvenli bölgeye, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3 milyon 600 bin Suriyeli'nin 2 milyonunu yerleştirmeyi planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin "gönüllülük” esasına dayanarak buraya yerleştirileceklerinin altını çiziyor.

Uluslararası Af Örgütü ise Türkiye'yi Suriyeli sığınmacıları zorla ülkelerine geri göndermekle suçluyor. Örgüt, sığınmacıların Türk polisi tarafından darp edildiğini ve tehdit edildiğini öne sürerek, sözde gönüllü olarak geri döndüklerine ilişkin sığınmacılar belge imzalatıldığını iddia ediyor.

AFP/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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