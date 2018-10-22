 BM: Türkiye′den Yunanistan′a geçen sığınmacı sayısı arttı | AVRUPA | DW | 02.11.2018

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AVRUPA

BM: Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısı arttı

Türkiye'den Yunanistan'a kara sınırı üzerinden geçiş yapan sığınmacıların sayısı 2018'in ilk 10 ayında 2017'ye göre yüzde 40 artış gösterdi. Sınırı geçenler arasında çok sayıda "savunmasız sığınmacı" bulunuyor.

Türkiye'den Yunanistan'a karadan geçen sığınmacıların sayısı 2018'in ilk 10 ayında 2017'ye oranla yüzde 40 arttı

Türkiye'den Yunanistan'a karadan geçen sığınmacıların sayısı 2018'in ilk 10 ayında 2017'ye oranla yüzde 40 arttı

Türkiye'nin kuzeybatı kara sınırı üzerinden Yunanistan'a giriş yapan sığınmacıların sayısı 2018'in ilk 10 ayında arttı. Sınırı geçen sığınmacı sayısının geçen seneye oranla yüzde 40 artış göstererek 11 bin 3'e ulaştığı bildirildi. 

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Yunanistan Göç Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2018’in ilk dokuz ayında Meriç Nehri'ni kullanarak Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısı 2017'deki geçişlerin toplamından iki kat daha fazla. (06.10.2018)

Yunan adalarında bulunan mülteci kamplarının doluluk oranı kritik seviyeye ulaştı. Midilli Valisi, duruma acil olarak müdahale edilmesini talep etti. (12.09.2018)

Yunan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) bağlı yetkililer, artış gösteren sığınmacılar arasında "savunmasız sığınmacı" olarak tanımladıkları özellikle çok küçük yaşta çocuklu aileler ve refakatçisi bulunmayan çocuklar olduğuna dikkat çekerek konuya ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Seymenli köyündeki mülteci kampının idarecisi İrini Logotheti, 180 kişilik kapasitesi olan kampta bulunan 265 kişinin 93'ünü refakatçisi olmayan çocukların oluşturduğunu söyledi. Logotheti, çocuklu aileler ve refakatçisi bulunmayan çocuk sayısının bu senenin ilk 10 ayında yüzde 73 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Gelenlerin çoğunluğunu Suriye, Afganistan ve Irak'tan gelen ve çok küçük çocukları bulunan sığınmacılar oluşturuyor" dedi.

Seymenli köyündeki kampta görev yapan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Margaritis Petritzikis de özellikle refakatçisi bulunmayan çocuklar hakkında kaygı duyguklarını açıkladı.

Kampta yer olmadığı için her gün 60 sığınmacıyı Selanik ve Atina'da bulunan diğer kamplara naklettiklerini ifade eden Logotheti, ancak her gün nakledilenlerle neredeyse eşit sayıda sığınmacının geldiğini belirtti. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Aralık ayında kampa 13 konteyner ekleyerek kampın kapasitesini 400'e çıkarmaya hazırlanıyor.

AFP/MY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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