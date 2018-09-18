 BM Suriye′deki savaş suçlarını soruşturuyor | DÜNYA | DW | 21.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM Suriye'deki savaş suçlarını soruşturuyor

BM’nin savaş suçlarını soruşturma mekanizmasının başındaki tahkikat hakimi Marchi-Uhel, Suriye’de savaş suçu teşkil ettiği tahmin edilen ve dava açılmasıyla sonuçlanabilecek iki soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Schweiz | Catherine Marchi-Uhel äußert sich zu den Kriegsverbrechen in Syrien (picture-alliance/AP Photo/S. Di Nolfi)

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından atanan tahkikat hakimi Catherine Marchi-Uhel, Suriye’de savaş suçu teşkil edebilecek olaylarla ilgili olarak sonrasında dava açılabilecek iki soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Soruşturmalarında özellikle çok ciddi vakaları seçtiğini belirten Marchi-Uhel, bunlar vasıtasıyla 2011'den bu yana devam eden Suriye savaşında yaşanan vahşeti ortaya koymayı hedeflediğini söyledi.

Cenevre’de gazetecilere açıklama yapan Fransız hakim Marchi-Uhel, soruşturmalarında savaşa katılan bütün tarafları araştırdığını ifade etti. Marchi-Uhel her ne kadar gazetecilere yaptığı açıklamalarda sonradan dava konusu olabilecek iki soruşturmasındaki şüphelilerin adlarını açıklamasa da, dava açılması durumunda bu isimlerin açıkça belirtileceğini ve davaların bu kişilere karşı açılacağını söyledi.

Marchi-Uhel, Suriye'deki savaşta suç teşkil eden hareketleri araştırmak üzere BM tarafından 2016'da kurulan Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma'nın (UTBM) Başkanı. UTBM, Suriye'de savaş suçu işlediğinden şüphelenilen bireyleri soruşturan bir kuruluş. Kuruluşun amacında savaş suçu teşkil edebilecek hareketleri bulmak, kaydını tutmak ve sorumluları doğrudan hedef almak yer alıyor.

Dava nasıl açılabilir?

Kendisinin dava açma yetkisinin bulunmadığını belirten Marchi-Uhel, ancak yürüttüğü soruşturmanın sonuçları doğrultusunda ulusal veya Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi uluslararası mahkemelerin dava açabileceklerini ifade etti.

Carla del Ponte

Carla del Ponte

2011-2017 yılları arasında Suriye savaşındaki savaş suçu iddialarını inceleyen BM Suriye Araştırma Komisyonu'nun (COI) üyesi Carla Del Ponte, Suriye'de yedi yıl boyunca işlenen suçların tamamen cezasız kaldığını belirterek istifa kararı aldığını açıklamıştı. Del Ponte, istifasının nedeninin bu durumdan duyduğu hayal kırıklığı olduğunu söylemişti.

AFP,DW/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Rusya: Suriye İdlib'de şimdilik operasyon başlatmayacak

Rusya Savunma Bakanı Şoygu Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinin ardından şimdilik İdlib'e askeri müdahalede bulunulmayacağını açıkladı. İran yönetimi Erdoğan ile Putin'in İdlib anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. (18.09.2018)  

UNICEF: Suriye'de çocuk ölümleri iki kat arttı

UNICEF açıkladı: Suriye'de çocuklar, iç savaşın başlamasından yedi yıl sonra hiç olmadığı kadar fazla şiddetle karşı karşıya. (13.03.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Suriye hapishanelerinde kadınların yaşadıkları cehennem  

Doğu Guta da Halep'in kaderini yaşıyor  

Benzer içerik

Bangladesch Rohingya Flüchtlinge in Kutupalong Flüchtlingslager

Uluslararası Ceza Mahkemesi Rohingyalar için soruşturma başlattı 18.09.2018

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rohingya Müslümanlarının Myanmar’dan zorla sınır dışı edilmelerinin savaş suçu veya insanlığa karşı işlenmiş suç olarak kabul edilip edilemeyeceğine dair ön soruşturma başlattı.

Jemen Beerdigung von Opfern eines Luftangriffs in Saada

BM'den Yemen'de savaş suçu iddiası 28.08.2018

Yemen'de savaş suçu işlendiği iddiasını gündeme getiren BM, bundan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sorumlu olabileceğini belirtti. Tecavüz ve çocukları savaşmaya zorlama raporda belirtilen ihlaller arasında.

UN-Sicherheitsrat

BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib pazarlığı 11.09.2018

İdlib'le ilgili Birleşmiş Milletler düzeyinde pazarlıklar devam ediyor. Rusya'nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi bu akşam yeniden toplanacak. Uluslararası toplum büyük bir insani krizden endişe ediyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

ABD'den Serkan Gölge kararına tepki

Gülen yapılanmasına ilişkin dava kapsamında yargılanan ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin hapis cezası düşürüldü. Kararı memnuniyetle karşılayan ABD, NASA çalışanı Gölge'nin serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yineledi. 

FOTO-GALERİ

Schweiz Weingläser Weingut

Avrupa’nın en ünlü şarap bölgeleri

Berühmte Weinregionen Europas 