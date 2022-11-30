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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir PedersenFotoğraf: Martial Trezzini/picture alliance/KEYSTONE
PolitikaTürkiye

BM Suriye Temsilcisi'nden Türkiye ve SDG'ye çağrı

1 saat önce

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Türkiye ve SDG'ye bir an önce gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Pedersen, Suriye'deki askeri operasyonlara ilişkin endişelerini de dile getirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Türkiye, Suriyeli silahlı muhalifler ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bir an önce gerilimi düşürmesi gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Pedersen, son aylarda Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve desteklediği muhalif gruplar ile SDG arasında yaşanan çatışmaların yavaş yavaş arttığını ve "şiddetin Türk topraklarına sıçradığını" ifade etti.

BM'nin yaptığı azami itidal ve gerilimi azaltma çağrısının Suriye'deki diğer bölgeleri de kapsadığını belirten Pedersen, gerginliği tırmandıran dinamiklerin "endişe verici ve tehlikeli" olduğu uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyini "bir aktörün düzenleyeceği geniş çaplı askeri operasyonların diğer alanlardaki olası zincirleme etkileri" konusunda uyaran BM temsilcisi, "Bir nevi yol ayrımında olduğumuzu hissediyorum. Görece sakin geçen üç yılın ardından büyük bir askeri operasyonun gerçekleştirilmesi düşüncesi, beni rahatsız ediyor. Bunun Suriyeli siviller ve daha geniş anlamda bölgenin güvenliği açısından ne anlama geleceğine dair endişelerim var. Sorunun siyasi yollarla çözümü için şu an hiçbir ciddi çaba olmamasının etkisiyle gerilimin artma ihtimali de beni aynı şekilde endişelendiriyor" dedi.

"Etkisiz hâle getirilen ancak henüz yenilmeyen terör örgütlerinin de yeni istikrarsızlıklardan hemen yararlanacağı" uyarısında bulunan Pedersen, "Suriye'nin daha fazla askeri faaliyete değil, daha fazla siyasi sürece odaklanılmaya ihtiyacı olduğunu" sözlerine ekledi.

BM temsilcisi ayrıca Suriye'deki tüm aktörlere, "itidalli olma, sükunetin sağlanması için çaba gösterme, ülke genelinde ateşkeş doğrultusunda adım atma ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuk çerçevesinde yaklaşım gösterme" çağrısında bulundu.

ABD ve SDG'den açıklama

Associated Press'in haberine göre, Türkiye'nin Suriye'de kara operasyonuyla hedef almaya hazırlandığı SDG'nin komutanı Mazlum Abdi ise TSK'nın son günlerde düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonla birlikte IŞİD'e karşı gerçekleştirdikleri ortak operasyonların "geçici olarak durdurulduğunu" söyledi.

Abdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, IŞİD'e karşı mücadelede elde edilen kazanımların da "tehlikede" olabileceğini öne sürdü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise SDG ile gerçekleştirdikleri ortak devriyelerin sayısını azalttıklarını söyledi.

SDG devriye sayısını düşürünce ABD'nin de buna uyduğunu ifade eden Ryder, Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmediğini, IŞİD tehdidine karşı Suriye'deki görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

DW,AP/CÖ,BK

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