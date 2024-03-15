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BM'den Rusya'ya işgal bölgesinde seçim kınaması

15 Mart 2024

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Rusya'yı işgal altındaki Ukrayna bölgelerinde devlet başkanlığı seçimleri düzenlediği için kınadı.

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Donetsk'te seçim komisyonu çalışanları silahlı Rus askerleri eşliğinde seçmenlerin evlerine giderek oy topluyor.
Donetsk'te seçim komisyonu çalışanları silahlı Rus askerleri eşliğinde seçmenlerin evlerine giderek oy topluyor.Fotoğraf: AFP

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarında devlet başkanlığı seçimleri düzenlemesini kınadı. Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric "Genel Sekreter, Rusya Federasyonunun kendi devlet başkanlığı seçimlerini Rusya Federasyonunun işgal ettiği Ukrayna bölgelerinde yapma çabalarını kınamaktadır" dedi. Açıklamada bu bölgeleri "yasa dışı bir biçimde ilhak etme çabalarının" devletler hukukuna göre "geçerliliği" olmadığı belirtildi. Birleşmiş Milletlerin Ukrayna'nın "bağımsızlığı" ve "toprak bütünlüğüne" bağlı olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Rusya'da üç gün sürecek devlet başkanlığı seçimleri bugün başladı. Seçimler Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna bölgeleri Luhansk, Donetsk, Zaporijiya ve Herson'da da düzenleniyor. Ukrayna savaş bölgesinde düzenlenen seçimi yasa dışı olarak niteleyerek uluslararası topluma seçim sonuçlarını tanımama çağrısı yapmıştı.

Rusya'da merkezi seçim kurulu Cuma akşam saatlerinde Rusya'da 27 milyon kişinin oy kullandığı ve seçmenlerin yüzde 24'ünün sandık başına gittiğini açıkladı. Oy kullanma işlemi internet üzerinden de yapılıyor.

Oylarını sandığa atan Rus seçmenler
Oylarını sandığa atan Rus seçmenlerFotoğraf: AP Photo/picture alliance

1999 yılının son gününde dönemin Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in sürpriz istifasının ardından göreve gelen Putin, o tarihten beri ya devlet başkanı ya da başbakan olarak Rusya'yı yönetiyor. 71 yaşındaki Putin bu seçimlerde de önemsiz üç adaya karşı yarışıyor ve zaferine kesin gözüyle bakılıyor. Rusya'da oy verme işlemi pazar akşamı sona erecek.

Putin Ukrayna'dan Rusya'nın sınır bölgesindeki Belgorod'a düzenlenen saldırıları, devlet başkanlığı seçimlerine engel olmak için bir girişim olarak niteledi. Putin Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcileri ile kurduğu video bağlantısında "Halkımızın, Rusya halkının buna daha da büyük bir dayanışmayla karşılık vereceğine inanıyorum" dedi. Putin halkın gözünün korkutulmasına izin vermeyeceğini belirtti.

dpa, AFP / EC, AÜ

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