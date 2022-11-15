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Fotoğraf: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance
İnsan HaklarıRusya

BM: Rusya da Ukrayna da esirlere işkence etti

2 saat önce

BM, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın savaş esirlerine işkence yaptığını duyurdu. Ukraynalı esirlere yönelik kötü muamelenin daha "sistematik" olduğu açıklandı.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın dokuz aydır süren çatışmalarda savaş esirlerine işkence yaptığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Takip Misyonu Başkanı Matilda Bogner, her iki tarafın da işkence ve kötü muameleyi yasaklayan uluslararası hukuk prensibine tam anlamıyla uymadığını, ancak Ukraynalı savaş esirlerine yönelik kötü muamelenin daha "sistematik" olduğunu belirtti.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki basın brifingine Kiev'den görüntülü bağlantı gerçekleştiren Bogner, görüştükleri Ukraynalı esirlerin büyük çoğunluğunun işkence ve kötü muameleye uğradıklarını söylediklerini aktardı.

Elektroşok, çıplak bırakılma, cinsel şiddet ve köpek saldırısı gibi örnekler veren Bogner, uygulanan kötü muamelenin esirleri aşağılamaya ve sindirmeye yönelik olduğunu söyledi.

"İşkence ve kötü muamele sadece esirleri askeri bilgi vermeye zorlamak için kullanılmadı" açıklamasında bulunan Bogner, "Görüşülen kişilerin ifadelerine göre, onları günlük olarak sindirmek ve aşağılamak için kullanıldı" diye ekledi.

Rusya, işkence ya da diğer kötü muamele iddialarını reddediyor.

Rus esirlere yönelik muamele

Bogner, Ukrayna tarafındaysa Rus esirlerin yargısız infaz dâhil çeşitli ihlallere maruz bırakıldığına dair "inandırıcı iddialar" bulunduğunu belirtti.

Bazı Rus esirlerin çıplak ve elleri arkadan kelepçelenmiş şekilde kamyonlara bindirilerek taşındıklarını söylediklerini bildiren BM ekibi, "hoşgeldin dayaklarının" atıldığı vakalar da tespit edildiğini aktardı.

Kiev daha önce savaş esirlerine dair tüm iddiaların ve olası ihlallerin inceleneceğini, gerektiği takdirde uygun hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurmuştu.

BM'nin 2014'ten beri Ukrayna'da olan izleme ekibi, bulgularını savaş esirleriyle son aylarda yaptığı görüşmelere dayandırdı. Bogner, görüşülen esirlerden 159'unun Rusya, 175'ininse Ukrayna tarafından tutulduğunu belirtti. Ukraynalı esirlerin 20'si hariç tamamının, Rus savaş mahkûmlarınınsa hepsinin erkek olduğu açıklandı.

Rus gözaltı merkezlerine erişim izni edinemeyen BM ekibi, Ukraynalı esirlerle yapılan görüşmelerin ancak bu mahkûmlar serbest bırakıldıktan sonra gerçekleştirilebildiğini ifade etti. Ukrayna'nınsa BM ekibinin Rus esirlerle görüşmesine izin verdiği açıklandı.

DW,rtr,AFP/CÖ,BK

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