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Fotoğraf: Mussa Qawasma/REUTERS
İnsan Haklarıİsrail

BM raporu: 33'ü çocuk 150 Filistinli öldürüldü

10 dakika önce

BM raporunda, işgal altındaki Batı Şeria'da bu yıl 150 Filistinlinin İsrail askerleri ya da Yahudi yerleşimciler tarafından öldürüldüğü, bunun 2005'ten bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bu yılın başından beri 33'ü çocuk, 150 Filistinlinin İsrail güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirdi. Cenevre merkezli İnsan Hakları Ofisi, bu sayının, düzenli kayıtların tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en yüksek rakam olduğuna işaret etti. 

İsrail güvenlik güçlerince öldürülenlerin dışında en az iki Filistinlinin de Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi. Bir Filistinli erkek çocuğun ölümüne yol açan kurşunun ise İsrail polisinden mi yoksa Yahudi yerleşimciden mi kaynaklandığının belirlenemediği kaydedildi. Raporda, beş İsrailli güvenlik görevlisi ile beş Yahudi yerleşimcinin de Filistinliler tarafından öldürüldüğü bildirildi.

"İsrail Filistinlileri korumakla yükümlü"

Üç BM özel raportörü; Francesca Albanese, Morris Tiball-Binz ve Clement Voule tarafından hazırlanan raporda, İsrailli güvenlik güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin uyguladığı şiddet kınandı. Raporda, "hukuk dışı işgal devam ettiği sürece bölgede yaşayan Filistinlilerin düşman ya da terörist değil, korunması gereken kişiler olarak muamele görmesi gerektiği" vurgulandı. Bağımsız raportörler, İsrail'in uluslararası hukuka göre işgal altındaki bölgelerdeki halkı korumakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerFotoğraf: Getty Images/AFP/M. Kahana

Raporda, "Silahlı ve maskeli Yahudi yerleşimciler Filistinlilere evlerinde saldırmakta, okul yolundaki çocuklara saldırmakta, mala zarar vermekte, zeytinlikleri ateşe vermekte ve tam bir cezasızlık haliyle bölgeyi terörize etmektedir" ifadesine yer verildi.

Raportörler, İsrail ordusunun bu saldırılarda Yahudi yerleşimcilere destek verdiği yönünde "endişe verici işaretler" bulunduğunu belirterek bu durumun Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemleriyle resmi şiddet arasında ayrım yapılmasını zorlaştırdığını kaydetti.

KNA/BK,EC

 

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